Nový Zéland suverénne postúpil do interkontinentálnej baráže

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

kvalifikácia MS 2018



Oceánia - play off - odveta finále



Šalamúnove ostrovy - Nový Zéland 2:2 (1:2)



Góly: 28. Lea'alafa (z 11 m), 78. Fa'arodo (z 11 m) - 14. Bevan, 21. Gagame (vl.)



/prvý zápas 1:6, N. Zéland postúpil do interkontinentálnej baráže/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Honiara 5. septembra (TASR) - Futbalisti Nového Zélandu zvládli odvetu finále oceánskej zóny kvalifikácie MS 2018, keď si pohodlne ustrážili päťgólový náskok z prvého súboja so Šalamúnovými ostrovmi a prebojovali sa do interkontinentálnej baráže. "All Whites" po vysokom víťazstve 6:1 na domácej pôde remizovali v druhom zápase na ihrisku súpera 2:2 a postúpili tak celkovým jednoznačným skóre 8:3.Hostia viedli v Honiare už v 21. minúte 2:0, ale Šalamúnove ostrovy dokázali vyrovnať vďaka dvom gólom z pokutových kopov. Remízu zariadil v 78. minúte Henry Fa'arodo. Novozélanďania zabojujú o miestenku na svetový šampionát do Ruska v medzikontinentálnej baráži, v ktorej sa stretnú s piatym tímom juhoamerickej kvalifikácie. Aktuálne si túto priečku drží dvojnásobý majster sveta a finalista MS 2014 Argentína.