Nový Zéland sužujú rekordné horúčavy

Snímka z novozélandskej pláže. Foto: TASR/AP Snímka z novozélandskej pláže. Foto: TASR/AP

Wellington 30. januára (TASR) - Novým Zélandom prešla minulý týždeň rekordná vlna horúčav a v utorok sa v niektorých častiach Južného ostrova teploty vyšplhali nad 37 stupňov Celzia."Teplota 37,6 stupňa zaznamenaná v meste Clyde bola najvyššou januárovou teplotou na Novom Zélande za 14 rokov," informoval Národný inštitút pre výskum vody a atmosféry (NIWA).Keďže sa ortuť teplomera vyšplhala do rekordných výšok v mnohých mestách na Južnom ostrove, vláda oznámila, že sa začína pripravovať na ešte teplejšie letá."V dôsledku klimatickej zmeny sa očakáva, že letné teploty stúpnu na Severnom aj Južnom ostrove, čím sa zvyšuje riziko tepelného stresu a subtropických chorôb," uviedla Julie Anne Genterová, ktorá je vo vláde zodpovedná za rezort zdravotníctva. Podľa nej bude mať klimatická zmena pravdepodobne za následok viac sucha, lesných požiarov, záplav a infekčných chorôb po celej krajine.Klimatický vedec Jim Salinger povedal pre denník Otago Daily Times, že tohtoročný január bude pravdepodobne o tri stupne nad priemerom, čím sa stane najteplejším mesiacom od začiatku spoľahlivých meraní v roku 1867.Maximálne teploty na Novom Zélande sa v januári normálne pohybujú od 20 do 25 stupňov, pripomína agentúra DPA.Teplé počasie viedlo k nedostatku ventilátorov v obchodoch v celej krajine. Na najväčšej novozélandskej aukčnej webovej stránke Trade Me zaznamenali v minulých desiatich dňoch viac ako 100.000 žiadostí o ventilátory.Novozélandská meteorologická služba predpovedá, že teplé počasie sa skončí vo štvrtok s príchodom tropického cyklónu Fehi.