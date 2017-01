Nový zimný štadión v lokalite Rozálka v Pezinku plánujú otvoriť v júli

Ilustračná snímka Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Pezinok 31. januára (TASR) – Nový zimný štadión v Pezinku, ktorý vyrastá v lokalite Rozálka, plánuje investor otvoriť v júli tohto roku. Pre TASR to uviedol Roman Weck konateľ firmy EKOFIM.priblížil.Dokončenie stavby a kolaudáciu predpokladá na prelome júna a júla. Hoci podľa Wecka by mohli Pezinčania ľadovú plochu využívať už počas letných mesiacov, slávnostné otvorenie štadióna predpokladá v septembri.V Pezinku mal najneskôr ku koncu roka 2015 stáť nový zimný štadión. Dohodla sa na tom tak ešte v roku 2014 pezinská samospráva so spoločnosťou Aréna Pezinok. Hoci koncom mája 2015 nadobudlo právoplatnosť stavebné rozhodnutie, už začiatkom augusta požiadal investor mesto o predĺženie termínu ukončenia výstavby ľadovej plochy do 30. novembra 2016. Poslanci to však odmietli. Svoj názor nezmenili, ani keď investor žiadal o predĺženie termínu ukončenia výstavby do 31. marca 2017. Aréna Pezinok potrebu posunutia termínu ukončenia výstavby ľadovej plochy zdôvodňovala tým, že stavebné povolenie z 29. apríla 2015 na stavbu nadobudlo právoplatnosť 28. mája 2015, pričom čas výstavby, vrátane skúšobnej prevádzky, predstavuje desať mesiacov.konštatovala spoločnosť.Mesto prenajalo pozemky investorovi na 40 rokov. Keďže nestihol zimný štadión postaviť v dohodnutom termíne, podľa niektorých mestských poslancov tým hrubo porušil nájomnú zmluvu, a preto navrhovali, aby mesto s ním zmluvu vypovedalo. Samospráva však na základe rozhodnutia poslancov od nájomnej zmluvy so spoločnosťou Aréna Pezinok neodstúpila. Investor pre nedodržanie zmluvného termínu musel mestu zaplatiť pokutu 100.000 eur vo forme bankovej záruky. Projekt sa výrazne pohol dopredu až minulý rok. V apríli 2016 spoločnosť Aréna Pezinok dostala nového majiteľa a konateľa. Jediným spoločníkom sa stala firma EKOFIM.