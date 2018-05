Nový zmrzlinový kiosk v historickom centre Ružomberka pobúril ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Ružomberok 17. mája (TASR) – Nový zmrzlinový kiosk, ktorý v uplynulých dňoch pribudol pri historickej budove na Mostovej ulici v centre Ružomberka, pobúril obyvateľov mesta. Napriek tomu, že moderne architektonicky riešený objekt ešte nie je úplne dostavaný, mnohým Ružomberčanom prekáža a myslia si, že sa do lokality nehodí. Kiosk navyše zasahuje do priestoru pešej zóny, čo môže zapríčiniť komplikácie v prechode ulicou. Investor však na objekt získal povolenie z útvaru hlavného architekta mesta.Množstvo Ružomberčanov sa na sociálnych sieťach pýta, ako je možné, že mesto dovolilo takúto stavbu v historickom centre.myslí si o kiosku Jozef. Ružomberčan Karol zas píše, že keď si každý obchodník postaví stánok pri svojom obchode, ľudia nebudú mať ani kade chodiť.uviedol pre TASR ružomberský primátor Igor Čombor.Nový zmrzlinový kiosk môže podľa neho naozaj zapríčiniť komplikácie v prechode križovatkou ulíc v centre mesta, nakoľko stavba zasahuje do pešej zóny.doplnil.Na druhej strane by podľa primátora mesto malo podporovať podnikateľov a ich obchodnú bilanciu. Netreba však opomínať okolnosti, ktoré súvisia s inštalovaním takéhoto objektu.Podľa hlavného architekta mesta Jozefa Jurča nejde o stavbu, ale len o dočasné zariadenie, ktoré nepodlieha procesu stavebného povolenia.vysvetlil pre médiá. Hlavný architekt zároveň upozornil, že stavba je len dočasná.spresnil.K zmrzlinovému kiosku má v najbližších dňoch pribudnúť ešte drevená terasa. Zo stanoviska, ktoré útvar hlavného architekta doručil vedeniu mesta, vyplýva, že snahou majiteľa je vniesť do mesta život aj po 17. hodine, pričom toto riešenie nebude náročné na personálne zabezpečenie.povedal ružomberský primátor.Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie Mestského úradu v Ružomberku zároveň odporučila mestskému zastupiteľstvu aktualizovať existujúce, alebo vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude podrobnejšie upravovať podmienky a vzhľad prvkov umiestňovaných vo verejnom priestranstve, napríklad letné terasy a predajné zariadenia.