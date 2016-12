Nových 7 divov Slovenska 2016

Foto: MW Promotion Foto: MW Promotion



1. Vysoké Tatry (65 %)

2. Slovenský raj (48 %)

3. Bojnický zámok (43 %)

4. Oltár Majstra Pavla v Levoči (42 %)

5. Čičmany (38 %)

6. Spišský hrad (36 %)

7. Banská Štiavnica (33 %)

Bratislava 28. decembra (OTS) - Jednoznačným víťazom hlasovania sa stali Vysoké Tatry. Prieskum v decembri zrealizovala agentúra MW PROMOTION spolu s partnermi. Respondenti vyberali z 28 nominácií, ktoré mohli doplniť o svoj osobný tip.Rozhodovanie pritom nebolo jednoduché. Na Slovensku sa môžeme pochváliť veľhorami, máme svoj raj, ale tiež prales či ostrov. K tomu desiatky jaskýň, chránených území a historických pamiatok, ktoré len tento rok navštívilo rekordné množstvo turistov.Za jasným víťazom, Vysokými Tatrami, ktoré získali 65 % hlasov z celkového hodnotenia, sa na druhom mieste so 48 % umiestnil Slovenský raj. Prvú trojku uzatvára Bojnický zámok so 43 %. Nasleduje oltár Majstra Pavla v Levoči (42 %), rázovitá obec Čičmany (38 %), Spišský hrad (36 %) a mesto Banská Štiavnica (33 %).Prieskum tak jednoznačne potvrdil, že najväčšie „divy“ Slovenska obdivujeme spolu so zahraničnými turistami na východnom Slovensku. Až štyri zo siedmich nájdeme práve tam. Zvyšné tri sa nachádzajú na strednom Slovensku. Naopak, na čelo prieskumu sa nedostali tipy z Bratislavy a z jej okolia. Na účet Bratislavčanov sa často žartuje, že Slovensko sa pre nich končí pri Žiline. Prieskum však potvrdil, že za oddychom radi vycestujú na opačný koniec republiky. Až tretina respondentov z Bratislavského kraja podporila nominácie z východu Slovenska.V rámci osobných návrhov však zarezonovali aj skvosty západu. Respondenti si spomenuli na hrad Devín a na Červený Kameň, mesto Skalicu, ale aj vysielač na bratislavskom Kamzíku. A hoci sa do prvej sedmičky nedostala žiadna jaskyňa, respondenti na ne nezabudli. Srdcovou záležitosťou je podľa výsledkov napríklad Jaskyňa mŕtvych netopierov v Nízkych Tatrách, Domica v Rožňavskom okrese, Aragonitová ochtinská jaskyňa či Jasovská jaskyňa. A pochváliť sa môžeme aj opálovými baňami Dubník v obci Červenici pri Prešove.Slováci potvrdili tiež zmysel pre humor. Časť hlasujúcich by rada udelila titul 7. div Slovenska najznámejšiemu sídlisku na Slovensku – Luníku IX v Košiciach. Podrobné výsledky hlasovania nájdete aj na stránke www.77dovodov.sk . Prvý ročník projektu podporil komerčný partner, značka Vodka Goral Master od spoločnosti GAS Familia, významného producenta kvalitných potravinárskych výrobkov.