Novým britským veľvyslancom pri EÚ bude Tim Barrow

Na archívnej snímke z decembra 2011 britský veľvylanec Tim Barrow a ruský prezident Dmitrij Medvedev. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel 4. januára (TASR) – Novým stálym predstaviteľom Spojeného kráľovstva pri EÚ bude Tim Barrow. Potvrdilo to dnes britské ministerstvo zahraničných vecí. Vo funkcii nahradí Ivana Rogersa, ktorý z postu nečakane odstúpil v utorok.Barrow je kariérny diplomat, v minulosti bol britským veľvyslancom v Moskve. Vlani získal vysokú funkciu na britskom ministerstve zahraničných vecí, informoval magazín Politico.Rýchle vymenovanie nového najvyššie postaveného britského diplomata prišlo po nečakanej utorkovej rezignácii jeho predchodcu Ivana Rogersa. Hovorkyňa Európskej komisie ho dnes označila za veľmi profesionálneho a schopného diplomata, ktorý vždy hájil záujmy vlastnej vlády.Viacero stúpencov brexitu odchod Rogersa privítalo a vyjadrilo nádej, že ho nahradí človek viac naklonený odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, informovala televízia BBC.Na verejnosť prenikol Rogersov rezignačný list adresovaný britským diplomatom v Bruseli. Zdôraznil v ňom, že voľný obchod nie je samozrejmosťou a musia sa oň snažiť štátne inštitúcie uzatváraním vhodných medzinárodných dohôd.Diplomat tým podľa tohto spravodajského portálu The Independent zaútočil na britského ministra obchodu Liama Foxa, ktorý tvrdí, že jedinou úlohou vlády v tejto oblasti je odstraňovanie obchodných bariér. Rogers v liste vyzval britských diplomatov v Bruseli, aby hovorili aj nepríjemné fakty a dokázali diskutovať aj s ľuďmi, s ktorými nesúhlasia.Súčasne varoval, že s podobnými rokovaniami, aké Londýn čakajú počas brexitu, nemá Spojené kráľovstvo veľké skúsenosti, ale inštitúcie EÚ áno. Britská premiérka Theresa Mayová plánuje oficiálnu žiadosť o odchod z Únie podať do konca marca.