Novým členom Súdnej rady SR sa stal Roman Huszár

Bratislava 14. februára (TASR) - Novým členom Súdnej rady SR sa stal sudca Krajského súdu v Bratislave Roman Huszár, ktorého navrhol predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Rozhodli o tom dnes v tajnej voľbe poslanci NR SR. Za kandidáta do disciplinárneho senátu bola zvolená Ayše Pružinec Erenová.Miesto v Súdnej rade sa uvoľnilo po tom, ako sa v decembri 2016 vzdal členstva parlamentom zvolený Jozef Maruščák. Ten je podpredsedom Krajského súdu v Košiciach. Za sudcu tak má byť do Súdnej rady zvolený ďalší, čo sa celkom nepozdávalo Petrovi Kresákovi (Most-Híd). "Bolo by správne, aby sa Súdna rada netvorila tak, že v nej budú mať väčšinu sudcovia. Ide mi o vyváženosť medzi sudcami a inými právnikmi. Bolo by dobré, keby tam boli paritne zastúpení sudcovia a nesudcovia," odporučil ešte na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR. Za Huszára Kresák na výbore zahlasoval.Podobný názor mal aj Ondrej Dostál (SaS). "Som presvedčený, že by bolo vhodnejšie, aby vláda, parlament a prezident preferovali nesudcov," odkázal. Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) upozornil, že kompetencia výboru je len v tom, či kandidát spĺňa alebo nespĺňa podmienky. Aktuálne je v Súdnej rade až 13 sudcov, po zvolení Huszára ich bude 14 v rámci 18-člennej rady.Bernaťák zdôraznil, že hľadal vhodného kandidáta. "Osobne ho nejako extra nepoznám, ale mám na neho referencie od ľudí, ktorí ho poznajú," povedal s tým, že Huszár je slušný človek.Deviatich členov Súdnej rady SR volia sudcovia, a po troch delegujú prezident SR, vláda SR a NR SR. Členmi Súdnej rady môžu byť len bezúhonné osoby s vysokoškolským právnickým vzdelaním a najmenej 15-ročnou odbornou praxou.Tajné voľby boli poslednými bodmi 12. schôdze parlamentu. Ďalšie riadne rokovanie pléna sa začne 21. marca. Poslanci však zasadnú do lavíc už vo štvrtok (16.2.), kedy bude pokračovať mimoriadne rokovanie venované opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD).