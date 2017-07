Novým predsedom ÚRSO bude od zajtra Ľubomír Jahnátek

Profil Ľubomíra Jahnátka:

Takto sa vyvíjala činnosť ÚRSO od jeho zriadenia:

Ľubomír Jahnátek sa narodil 16. septembra 1954 v Nitre. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1973 na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita - STU) v Bratislave. V roku 1991 získal vedeckú hodnosť CSc. v oblasti makromolekulárnej chémie. Akademickú hodnosť docenta v odbore materiálové inžinierstvo získal v roku 2004 na Materiálovotechnickej fakulte Trnava, STU Bratislava. V januári 2010 bol vymenovaný za profesora v odbore elektroenergetika.V rokoch 1978–1992 Jahnátek pracoval vo Výskumnom ústave spracovania a aplikácie plastických látok v Nitre v rôznych funkciách, od výskumného pracovníka až po riaditeľa divízie. Takmer desať rokov pôsobil ako výrobno-technický námestník, respektíve generálny riaditeľ v Plastike, a. s., Nitra. Neskôr sa stal Jahnátek riaditeľom pre stratégiu v a. s. Duslo Šaľa, následne sa vrátil do vrcholového manažmentu spoločnosti Plastika, a. s., Nitra (2003-2005). V ďalších dvoch rokoch zastával post vedúceho detašovaného pracoviska Materiálovotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Nitre (2005-2006).Čo sa týka medzinárodného pôsobenia, v rokoch 1993-2003 bol Jahnátek zástupcom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Slovenskej republiky v Medzinárodnej organizácii práce pri Organizácii Spojených národov (OSN) v Ženeve a v rokoch 1994-2003 členom výkonného výboru Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov pri OSN v Ženeve.Jahnátek je členom vedeckých rád niekoľkých vysokých škôl. Stal sa členom Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity Bratislava, členom Vedeckej rady Chemickotechnologickej fakulty STU Bratislava, členom Vedeckej rady Materiálovotechnickej fakulty STU Bratislava so sídlom v Trnave a členom Vedeckej rady Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove.Od 2006 do roku 2010 viedol Ľubomír Jahnátek Ministerstvo hospodárstva SR. Následne po parlamentných voľbách v roku 2010 sa stal poslancom Národnej rady (NR) SR za vtedy opozičnú stranu Smer-SD. Po predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 ho prezident SR vymenoval za ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a túto funkciu zastával až do roku 2016. V súčasnosti je poslancom Národnej rady SR za stranu Smer-SD a členom Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti.- Vláda Slovenskej republiky (SR) na 159. schôdzi schválila návrh na organizačno-technické zabezpečenie zriadenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).- Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) schválila znenie zákona č. 276/2001 Z. z., ktorým sa zriaďuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Na čele úradu bude 6-členná Regulačná rada a predseda úradu, ktorý je zároveň predsedom Regulačnej rady.- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví začal fungovať na základe zákona o regulácii sieťových odvetví, ktorý od tohto termínu vstúpil do platnosti. Po svojom vzniku prebral úrad kompetencie Ministerstva hospodárstva SR vo vydávaní licencií na podnikanie v oblasti energetiky.- Výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie odsúhlasil zoznam deviatich kandidátov na členov Regulačnej rady ÚRSO a odporučil ho na schválenie plénu parlamentu.- Prezident SR Rudolf Schuster vymenoval šesť členov Regulačnej rady ÚRSO. Na 6-ročné funkčné obdobie sa členmi rady stali parlamentný kandidát Peter Čarakčiev a Ján Klepáč (vládny kandidát), na 4-ročné obdobie Ján Matuský (vládny kandidát) a poslanecký kandidát František Švec a na 2-ročné obdobie Stanislav Reguli (vládny kandidát) a parlamentný kandidát Dušan Holoubek.- Predsedom Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa na prvom zasadnutí rady stal Peter Čarakčiev. Podpredsedom sa stal Ján Matuský. Obaja zároveň zaujali rovnaké posty aj v samotnom ÚRSO.- Predseda Regulačnej rady ÚRSO Peter Čarakčiev odstúpil z funkcie predsedu, zostal však naďalej členom rady. Novým predsedom Regulačnej rady sa stal bývalý podpredseda rady Ján Matuský. Novým podpredsedom regulačnej rady sa stal doterajší člen tohto orgánu Ján Klepáč. V zmysle zákona sa Matuský stal zároveň predsedom ÚRSO.- Novým predsedom Regulačnej rady ÚRSO a zároveň predsedom úradu sa stal Karol Dvorák. Vo funkcii podpredsedu rady aj ÚRSO zostal Ján Klepáč.- Členovia Regulačnej rady (RR) ÚRSO na zasadnutí prejavili dôveru jej vtedajšiemu vedeniu, a tak predsedom RR a zároveň predsedom ÚRSO zostal Karol Dvorák, podpredsedom rady aj úradu Ján Klepáč.- Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval členov Regulačnej rady ÚRSO. Menovacie dekréty si prevzali Jozef Holjenčík, Milan Hargaš, Ivan Chaban, Vladimír Čepko, Ján Hijj a Karol Česnek. Jozefa Holjenčíka, vymenovaného za člena Regulačnej rady ÚRSO na návrh NR SR na 6 rokov, prezident zároveň podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach poveril zvolať prvé zasadnutie rady.- Vláda SR neschválila návrh na menovanie Petra Čarakčieva na post predsedu ÚRSO.- Predseda Regulačnej rady ÚRSO Jozef Holjenčík bol vládou SR navrhnutý na pozíciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Holjenčík pritom už v roku 2007 ako predseda regulačnej rady vykonával aj funkciu zastupujúceho predsedu ÚRSO, keďže nebol vymenovaný predseda tohto úradu.- Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval na návrh vlády SR predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Stal sa ním na obdobie šiestich rokov Jozef Holjenčík.- Premiér Robert Fico oznámil, že Jozef Holjenčík mieni odstúpiť z funkcie predsedu ÚRSO. Holjenčíka kritizovala opozícia i niektoré koaličné strany v súvislosti so zmenami cien, ktoré v mnohých prípadoch spôsobili výrazné zvýšenie faktúr.- Prezident SR Andrej Kiska prijal abdikáciu Jozefa Holjenčíka na post predsedu ÚRSO.- Funkcia predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a predsedu Regulačnej rady ÚRSO sa oddelí. Nového šéfa ÚRSO bude pritom po novom vymenovávať vláda. Počíta s tým novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorú definitívne schválil parlament.- Poslanci prelomili veto prezidenta SR Andreja Kisku pri novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Funkcia predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a predsedu Regulačnej rady ÚRSO sa tak oddelí. Nového šéfa ÚRSO bude po novom vymenovávať vláda.