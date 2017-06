Novým premiérom Severného Porýnia-Vestfálska sa stal A. Laschet z CDU

Armina Laschet, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 27. júna (TASR) - Najľudnatejšia nemecká spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko má v osobe Armina Lascheta (56) od dnešného dňa nového krajinského premiéra.Poslanci Krajinského snemu (Landtagu) v Düsseldorfe zvolili kresťanského demokrata dnes do čela čierno-žltej krajinskej koalície jeho CDU a liberálov z FDP, a to potrebnou väčšinou 100 zo 199 hlasov.Laschet sa tak, ako vyplynulo z výsledkov krajinských volieb zo 14. mája, stal nástupcom sociálnej demokratky Hannelore Kraftovej a celkove 11. krajinským premiérom Severného Porýnia-Vestfálska.Informoval o tom Západonemecký rozhlas (WDR).Kresťanskodemokratická únia (CDU) získala vďaka volebnému triumfu v tejto spolkovej krajine po prvý raz naspäť post krajinského premiéra v niektorej zo spolkových krajín, v ktorých predtým za 12 rokov vlády spolkovej kancelárky Angely Merkelovej prišla o celkovo šiestich predsedov krajinských vlád.Medzi priority novej krajinskej koalície patria nulová tolerancia voči osobám, ktoré sa dostanú do konfliktu so zákonmi, podpora vzdelávania, lepšie financovanie materských škôl, ako aj zabezpečenie priemyselných pracovných príležitostí a vytvorenie vhodnej politickej klímy pre úspešné fungovanie trhového hospodárstva.Členovia kabinetu, ktorý budú tvoriť deviati ministri za CDU a traja za FDP, zložia prísahu na pôde Landtagu v piatok.