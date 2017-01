Novým riaditeľom Grand Hotela River Park je Branislav Kačkovič

Branislav Kačkovič, generálny riaditeľ Hotela Sheraton Foto: BHP Foto: BHP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. januára 2017 - Riaditeľom Grand Hotela River Park v Bratislave sa stal 1. januára 2017 Branislav Kačkovič, ktorý bude aj naďalej manažovať Sheraton Bratislava Hotel. Bývalý generálny manažér hotela, Rudolf Križan, sa bude venovať novým projektom skupiny Best Hotel Properties z pozície člena predstavenstva.Branislav Kačkovič sa stal riaditeľom Grand Hotela River Park a súčasne zostáva aj na pozícii generálneho manažéra Sheraton Bratislava Hotela, kde pôsobí od novembra 2015.povedal Branislav Kačkovič. V súčasnosti je Grand Hotel River Park už tretím hotelom v rámci skupiny Best Hotel Properties, ktorý bude fungovať pod jeho vedením. Okrem Sheraton Bratislava Hotela pôsobil do októbra 2015 na pozícii generálneho manažéra hotela Crowne Plaza Bratislava.Bývalý riaditeľ Grand Hotela River Park, Rudolf Križan, sa bude ako člen predstavenstva venovať aktivitám na zahraničných trhoch a tiež dohľadu nad hotelmi manažovanými Best Hotel Properties.hovorí Rudolf Križan.Sheraton Bratislava Hotel a Grand Hotel River Park sa koncom septembra 2016 stali. Oba patrili ešte do nedávna pod sieť Starwood. Po svetovej akvizícii ich hostia môžu využívať výhody širšieho portfólia hotelov JW Marriott, Courtyard, Residence Inn, The Ritz-Carlton Hotel, Westin Hotels and Resorts, St. Regis či Le Méridien. Do portfólia Marriott International patrí aj najväčší hotel na svete Sheraton Macao a najvyšší hotel na svete JW Marriott Dubai. Marriott a Starwood sú známe pre svoje inovačné prístupy, napríklad ako prvé zaviedli v hoteloch platbu cez Apple Pay alebo Check-in pomocou mobilov.Portfólio spoločnosti Marriott tvorí 30 značiek, 5700 hotelov s viac než 1,1 miliónom izieb v 110 krajinách a 85 miliónov členov vernostného klubu. V Európe mu patrí 500 hotelov v 37 krajinách.