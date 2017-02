Novým šéfkuchárom Grand Hotela River Park je Jaroslav Žídek

Jaroslav Žídek, šéfkuchár Grand Hotel River Park Foto: Grand Hotela River Park Foto: Grand Hotela River Park

Bratislava 14. februára (OTS) - Bratislavský Grand Hotel River Park má nového šéfkuchára. Je ním od februára Jaroslav Žídek. Gastronómiu v hoteli plánuje viesť v priateľskej a rodinnej atmosfére a dôraz bude klásť na lokálne suroviny. Hostia v jeho novom menu nájdu niečohovorí o spolupráci Branislav Kačkovič, riaditeľ Grand Hotela River Park. Zároveň dodáva, žeJaroslav Žídek vystriedal na poste šéfkuchára Igora Čehyho, ktorý viedol hotelovú reštauráciu RIVERBANK ako aj celkovú gastronómiu v hoteli od mája 2015. Jaroslav Žídek bude rovnako zodpovedný nielen za chod reštaurácie, ale aj za zostavovanie banketového menu a jedál na konferencie, súkromné party či svadby. Nové fungovanie gastronómie v hoteli a reštaurácie RIVERBANK bude podľa neho postavené na sezónnych surovinách.hovorí o svojich plánoch Jaroslav Žídek. Potraviny bude kupovať zo slovenských fariem, ale aj z blízkych európskych krajín.Menu bude tvoriť podľa vlastného hesla:Jaroslav Žídek má za cieľ rozvíjať schopnosti ľudí v svojom tíme v reštaurácii a ako hovorí, rád by tu vytvoril zázemie, kde osobne bude poznať svojich hostí.dodáva.Jaroslav Žídek pôvodom z Čiech, pôsobí na Slovensku už 14 rokov. Do konca novembra 2016 viedol reštauráciu hotela Albrecht v Bratislave, ktorú si prenajal v roku 2012. Splnil si tak sen mať svoju vlastnú reštauráciu s rodinnou atmosférou. Za ten čas do nej priniesol množstvo fanúšikov a stálych hostí. Tu zúročil svoje skúsenosti, ktoré získal pôsobením v Čechách, v Španielsku, v Škandinávii ako aj v bratislavských reštauráciách Camouflage a Flowers. Tie vďaka jeho kuchárskemu umeniu získali niekoľko ocenení od slovenských (TREND TOP reštaurácie a hotely, Gurmán AWARD) a rovnako aj zahraničných hodnotiteľov (Feinschemcker, Gault Millau, Falstaff).Jaroslav Žídek vytvoril na Slovensku niekoľko projektov (Škola varenia – jedny z prvých kurzov varenia pre amatérov), Worlds Chef (pozývanie zahraničných kuchárov na Slovensko). Účinkoval v slovenských kuchárskych reláciách a je autorom niekoľkých kuchárskych kníh (Šéfkuchár v paláci, Nebíčko v papuľke 1 a 2).