Novým šéfom Audi sa stane riaditeľ predaja Bram Schot

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ingolstadt/Wolfsburg 18. júna (TASR) - Po zatknutí Ruperta Stadlera sa na čelo automobilky Audi postaví doterajší šéf predaja Bram Schot. Ten pracuje vo firme ešte len necelý rok.Schot by sa mal stať dočasným šéfom Audi, zistila v pondelok agentúra DPA od zdrojov oboznámených so záležitosťou. Formálne ho ešte musí schváliť dozorná rada Audi.Holanďan Schot má 56 rokov a v automobilke pôsobí od vlaňajšieho septembra. Do Volkswagenu (VW), ktorý je materským koncernom Audi, prešiel v roku 2011 z Daimleru. Približne 5 rokov bol šéfom predaja divízie úžitkových áut VW.Stadler bol zavretý v súvislosti s dieselovým škandálom. Mníchovská prokuratúra ho obviňuje z podvodu. V pondelok vydala zatykač pre podozrenie z možného ničenia dôkazov a ovplyvňovania svedkov.Dozorná rada Volkswagenu sa stretne v stredu (20. 6.), aby diskutovala o novej situácii.