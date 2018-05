Novým šéfom ruskej agentúry Roskosmos bude Dmitrij Rogozin

Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) s Dmitrijom Rogozinom v Petrohrade 24. mája 2018 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal vo štvrtok výnos, ktorým vymenoval Dmitrija Rogozina za šéfa štátnej korporácie Roskosmos.Putin na stretnutí s Rogozinom zdôraznil nutnosť personálneho posilnenia tímu Roskosmosu. Vysvetlil, že v ňom musia byťRogozin v reakcii na svoje vymenovanie vyhlásil, že pociťuje. Okrem iného aj pre to, že jedno pracovné miesto v kozmickom priemysle stojí ako deväť pracovných miest v krajine. Uviedol však, že urobí všetko pre to, aby splnil očakávania.Dmitrij Rogozin bol posledných sedem rokov podpredsedom vlády, pričom mal na starosti vojensko-priemyselný komplex a problematiku vesmíru. Predsedal aj kolégiu vojensko-priemyselnej komisie, dozornej rade Roskosmosu a ďalším kolégiám a komisiám.Roskosmos je vládna agentúra zodpovedná za ruský vesmírny program a letecký výskum. Vznikla na základe Rogozinovej iniciatívy z rovnomennej federálnej vesmírnej agentúry. Jej šéfa vždy vymenúva ruská vláda. Doteraz túto funkciu zastával Igor Komarov.Agentúra AP konštatovala, že Rogozin pri reorganizácii ruskej vlády nezískal žiadnu funkciu. AP naznačila, že príčinou mohlo byť to, že Rogozin nedokázal zastaviť pretrvávajúci úpadok ruského vesmírneho programu, ktorý v poslednom čase poznamenalo niekoľko neúspešných štartov rakiet.Rogozin je podľa AP známy svojimi protizápadnými výrokmi. Okrem toho koncom minulého roka vyvolal nevôľu milovníkov zvierat a ochrancov ich práv, keď sa prizeral pokusu, pri ktorom vedci vystavili jazvečíkaexperimentu s, čo mala byť ukážka vývoja nových technológii pre srbského prezidenta Aleksandara Vučiča. Rogozin sa neskôr situáciu snažil upokojiť ubezpečením, že psa si adoptuje hneď po tom, ako ho pustia z karantény.