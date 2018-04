Novým štátnym tajomníkom na ministerstve zdravotníctva má byť Ridoško

Jaroslav Ridoško. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 10. apríla (TASR) - Novým štátnym tajomníkom na ministerstve zdravotníctva má byť poslanec za SNS Jaroslav Ridoško. Píše sa to v návrhu rezortu zdravotníctva, novej ministerke Andrei Kalavskej (nominantka Smeru-SD) to ešte musí odobriť vláda.Ridoško nastupuje do funkcie štátneho tajomníka po Kalavskej, ktorá sa stala ministerkou zdravotníctva po nedávnej rekonštrukcii vlády, doterajší šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) šiel robiť ministra vnútra.Na ministerstve zdravotníctva je ešte jeden štátny tajomník, je ním Stanislav Špánik.