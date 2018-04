Novým štátnym tajomníkom na MZ bude poslanec za SNS J. Ridoško

Na archívnej snímke Jaroslav Ridoško (SNS) skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) VII. volebného obdobia 23. marca 2016 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) má nového štátneho tajomníka. Je ním poslanec za SNS Jaroslav Ridoško. Túto nomináciu ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej (nominantka Smeru-SD) potvrdila vláda, do funkcie ho vymenovala v stredu.Ridoško ide na post štátneho tajomníka po Kalavskej, ktorá sa stala ministerkou zdravotníctva po nedávnej rekonštrukcii vlády, doterajší šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) šiel zastávať post ministra vnútra.Na ministerstve zdravotníctva v súčasnosti pôsobí ešte jeden štátny tajomník, je ním Stanislav Špánik. Kalavskú a Špánika si do funkcií dosadil v roku 2016 Drucker, rozhodol sa pre nestraníkov. Špánik potvrdil, že by mal na MZ ostať aj po odchode Druckera.Ridoško je chirurgom. Vlani sa s ním začal súd pre ublíženie na zdraví pre nevydarenú operáciu zlomenej ruky jeho pacientky, informovali viaceré médiá. On obvinenia odmieta.