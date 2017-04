Novým tréner Vancouveru Canucks sa stal Travis Green

Hokejisti Vancouveru Canucks, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vancouver 26. apríla (TASR) - Hokejový klub zámorskej NHL Vancouver Canucks má nového hlavného trénera, podľa kanadskej TSN sa ním v stredu stal Travis Green. Samotný klub jeho angažovanie potvrdil v tlačovej správe ešte krátko pred naplánovanou tlačovou konferenciou v Rogers Arena, na ktorej ho uviedli oficiálne do funkcie. V nej vymenil Willieho Desjardinsa, ktorý Canucks viedol tri sezóny.Green uplynulé štyri roky viedol farmársky tím Vancouveru v AHL. Ešte pred Utica Comets trénoval Portland Winterhawks, ktorý v sezóne 2012/13 priviedol k titulu vo Western Hockey League, resp. k účasti vo finále Memorial Cupu.Štyridsaťšesťročný Green dostal Comets do finále Calder Cupu v roku 2015. V klubovej histórii Canucks bude 19. hlavným koučom. Ako hráč pôsobil v NHL 14 sezón, celkovo v 970 zápasoch nastrieľal 193 gólov a pridal 262 asistencií. Hral na poste centra a obliekal dresy New Yorku Islanders, Anaheimu Ducks, Phoenixu Coyotes, Toronta Maple Leafs a Bostonu Bruins.