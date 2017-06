Novým trénerom futbalistov Leverkusenu sa stal Heiko Herrlich

Heiko Herrlich, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Leverkusen 9. júna (TASR) - Novým trénerom nemeckého futbalového klubu Bayer Leverkusen sa stal jeho bývalý hráč Heiko Herrlich. "Farmaceuti" o tom v piatok informovali na oficiálnom webe.Štyridsaťpäť ročný Herrlich doteraz viedol Jahn Regensburg, s ktorým postúpil cez baráž s Mníchovom 1860 do druhej ligy. Formálne ho uvedú do funkcie v piatok na popoludňajšej tlačovej konferencii.Ako hráč Herrlich vyhral s Bayerom Nemecký pohár v roku 1993, potom prestúpil do Borussie Mönchengladbach, resp. Borussie Dortmund. S ňou vyhral v roku 1997 Ligu majstrov. Trénerské skúsenosti zbieral aj na lavičkách Bochumu a Unterhachingu.Leverkusen v uplynulej sezóne vyhodil trénera Rogera Schmidta, ktorého nahradil Tayfun Korkut. Ten s tímom skončil na neuspokojivom 12. mieste.