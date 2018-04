Nowotny: ECB môže spustiť cyklus rastu sadzieb zvýšením tej depozitnej

Sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 10. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) môže začať cyklus zvyšovania úrokových sadzieb tým, že najprv zdvihne depozitnú sadzbu, ktorá sa nachádza v negatívnom teritóriu. V utorok to povedal člen Rady guvernérov Ewald Nowotny. Kurz eura po jeho vyhláseniach stúpol, výnosy dlhopisov vzrástli a európske akcie zmazali časť ziskov.Nowotny v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že ECB do konca roka ukončí program nákupu dlhopisov, ktorého celková hodnota predstavuje 2,55 bilióna eur. To potom pripraví cestu pre prvé zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne od roku 2011.ECB podľa neho musí sprísňovať menovú politiku len postupne, preto by mohla začať so zvýšením depozitnej sadzby, ktorá sa od polovice roka 2014 nachádza v negatívnom teritóriu.Dodal, že takto by mohlo prebiehať zvyšovanie sadzieb, ale zatiaľ je príliš skoro, aby povedal, kedy k tomu príde.Očakáva sa, že ECB v júni alebo v júli predloží plán ukončenia programu nákupu cenných papierov, ktorý v uplynulých troch rokoch používala na stimuláciu ekonomiky a spotrebiteľských cien v eurozóne. ECB opakovane vyhlásila, že kľúčový úrok zostane na aktuálnej úrovni ešte nejaký čas po ukončení programu. Banka zatiaľ nesignalizovala, kedy by sa mohlo začať zvyšovanie sadzieb. Trh prognózuje, že cyklus by sa mohol spustiť niekedy v apríli alebo máji 2019 a niektorí centrálni bankári sa už vyjadrili, že si to vedia predstaviť.