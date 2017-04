NR SR by mala na májovej schôdzi rozhodnúť o Matovičovom mandáte

Igor Matovič. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. apríla (TASR) - Národná rada SR by mala na májovej schôdzi rozhodnúť, či líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič príde o poslanecký mandát. Strata poslaneckej stoličky mu hrozí pre opakované porušenie zákona o konflikte záujmov.Matovič sa ho dopustil tým, že dvakrát nemal pozastavenú živnosť. Podnikanie ústavný zákon zakazuje. Matoviča prvýkrát za nepozastavenú živnosť pokutoval parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v júni 2016. Napriek sankcii a vedomosti o nej Matovič o tri mesiace neskôr opäť nemal živnosť pozastavenú.Za to mu už výbor navrhol odobrať mandát. O tom, či Matovič príde o kreslo, rozhodne definitívne plénum. Zbavenie mandátu musia podporiť aspoň tri pätiny poslancov (aspoň 90 hlasov). Potrebné sú hlasy koalície aj opozície, ani jeden tábor totiž sám o sebe nemá potrebný počet hlasov.Ak by k odobratiu mandátu Matovičovi došlo, poslanec sa môže obrátiť na Ústavný súd SR. Môže požiadať o výklad a kým súd nerozhodne, líder OĽaNO-NOVA bude sedieť v parlamente, hoci technicky mu bude mandát odobratý. To by bol podľa predsedu výboru Martina Poliačika (SaS) úplný chaos.