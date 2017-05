NR SR čaká debata o EÚ, výdavkoch na obranu, aj vyvlastňovaní pozemkov

Ilustračné foto. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 14. mája (TASR) - Správy týkajúce sa slovenského predsedníctva v Rade EÚ, nášho členstva v Únii a našich úloh v zahraničnej a európskej politike otvoria v utorok (16.5.) druhý rokovací týždeň 17. schôdze NR SR. Trojicu dokumentov poslancom predloží minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (Smer-SD).Následne príde na rad návrh deklarácie od koaličných poslancov Martina Fedora (Most-Híd) a Martina Glváča (Smer-SD), ktorou má parlament vyjadriť pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu, tak aby do konca volebného obdobia v roku 2020 dosiahli 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Deklarácia hovorí aj o podpore plánov na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému SR a Ozbrojených síl SR. NR SR by zároveň mala požiadať vládu, aby s parlamentom pravidelne konzultovala avizované plány rozvoja ozbrojených síl.Koaliční poslanci pripomínajú, že Slovensko sa rovnako ako spojenci v EÚ a NATO nachádza v čoraz menej predvídateľnom bezpečnostnom prostredí, ktoré si vyžaduje zvýšenú pozornosť všetkých bezpečnostných zložiek štátu. Poukazujú na nové hrozby, nárast extrémizmu či migračný tlak. Pripomínajú, že prvoradou úlohou štátu a jeho reprezentantov voči občanom je maximalizácia bezpečnosti. Na to podľa poslancov treba stabilné a predvídateľné výdavky na obranu.Politickú deklaráciu privítala aj opozičná SaS. Uvádza, že to bol pôvodne jej návrh. Výdavky na obranu sú podľa exministra obrany a podpredsedu strany Ľubomíra Galka dlhodobo nízke, čo znamená, že ozbrojené sily nie sú spôsobilé v plnej miere plniť si úlohy, ktoré od nich verejnosť očakáva. Na druhej strane liberáli považujú deklaráciu za nezáväzný prejav politickej vôle.uviedol Galko.V utorok dopoludnia budú tiež poslanci hlasovať o tom, či sa do druhého čítania dostane novela umožňujúca vykonávať určité práce na pozemkoch pod budúcimi diaľnicami ešte pred ukončením vyvlastňovacieho procesu. O právnej norme z dielne rezortu dopravy rokuje parlament v zrýchlenom režime.Z celkovo 74-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 34 návrhov. V prevažnej miere ide o opozičnú legislatívu. Novelou zákona o geodézii a kartografii chcú liberáli z SaS zrušiť možnosť ukladania pokút za používanie iných ako štandardizovaných geografických názvov v médiách a v kartografických dielach.vyhlásil poslanec Ondrej Dostál (SaS). Podľa jeho slov vymáhanie používania štandardizovaných geografických názvov prostredníctvom dozoru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) a pokutovanie používania iných názvov nie je opatrením v demokratickej spoločnosti nevyhnutným.SaS svojím návrhom reaguje na informácie, že ÚGKK sa v marci obrátil na redakcie niektorých médií a upozornil ich na povinnosť používania štandardizovaných geografických názvov.odkázal Dostál.OĽaNO-NOVA zase predložilo zákon, ktorým chce zmeniť financovanie RTVS. Obyčajní totiž tvrdia, že nový generálny riaditeľ RTVS by sa mal ujať vedenia inštitúcie s definitívne ujasneným modelom jej financovania. Ich návrh presadzuje zrušenie koncesionárskych poplatkov, ako aj financovania cez zmluvu so štátom a zavádza financovanie cez presné percento z hrubého domáceho produktu.