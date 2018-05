NR SR odmietla opatrenia na obmedzenie korupcie pri čerpaní eurofondov

Na archívnej snímke Veronika Remišová a Igor Matovič z OĽaNO. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava 25. mája (TASR) - Parlament odmietol návrh opatrení OĽaNO na obmedzenie korupčného správania pri čerpaní eurofondov. Návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov neposunul v piatok do druhého čítania.Cieľom návrhu zákona bolo zaviesť viaceré opatrenia, výsledkom ktorých by bolo výrazné obmedzenie korupčného správania v oblasti riadenia a spravovania eurofondov, ale aj dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.Zaviesť sa mali kritériá odborných hodnotiteľov, upraviť sa malo aj poskytovanie eurofondov v oblasti výskumu a vývoja len tým subjektom, ktoré sa výskumu a vývoju preukázateľne venujú, a len do výšky preukázateľných investícií týchto subjektov v tejto oblasti.Poslanci tiež navrhovali zaviesť posudzovanie veľkých projektov pri eurofondoch na základe princípu Hodnoty za peniaze. Tiež sa mali zverejňovať výsledky hodnotenia schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie eurofondov odbornými hodnotiteľmi spolu s odôvodnením, pričom mená hodnotiteľov a ďalšie údaje o schválenej či neschválenej žiadosti sa mali zverejňovať priebežne do 30 pracovných dní od vydania rozhodnutia o žiadosti a ku každej žiadosti zvlášť.