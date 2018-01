NRSR: Leteckí dopravcovia majú polícii poskytovať údaje o pasažieroch

Ilustračná snímka/span> Foto: TASR/AP

Bratislava 23. januára (TASR) – Leteckí dopravcovia by mali byť povinní zasielať niektoré údaje o svojich pasažieroch polícii. Predpokladá to návrh novely zákona o Policajnom zbore, ktorému v utorok dali koaličnými hlasmi zelenú poslanci Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR a odporučili jeho schválenie v pléne.Polícia bude môcť tieto údaje využívať pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti, ako je napríklad obchodovanie s ľuďmi, korupcia, násilná a drogová trestná činnosť.Slovensko do svojej legislatívy transponuje eurosmernicu z apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR údaje) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti. Údaje o pasažieroch budú leteckí prepravcovia poskytovať národnej ústredni informácií o pasažieroch ako osobitnému útvaru Policajného zboru.Návrh zákona ustanovuje okruhy letov, z ktorých sa budú PNR údaje poskytovať, časový harmonogram a technické podmienky zasielania, okruh subjektov, ktoré budú spracúvať údaje, ako aj sankcie za nedodržanie zákona. Tiež upravuje náležitosti ochrany osobných údajov obsiahnutých v PNR údajoch. Údaje o pasažieroch letov bude možné poskytovať len ďalším bezpečnostným zložkám SR, ako aj bezpečnostným zložkám v zahraničí.