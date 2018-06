NRSR: Plénum rozhodne o zvýšení dávok a vypočuje si prezidenta

Na snímke podpredseda parlamentu SR Béla Bugár (Most-Híd) počas zasadnutia 32. schôdze NR SR 12. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. júna (TASR) - Valorizácia výsluhových dôchodkov, zmeny v azylovom konaní a v uzatváraní skládok, záväzky znižovania emisií či zvýšenie základnej sumy príspevku na opatrovanie a príspevkov za osobnú asistenciu ŤZP. To sú témy, o ktorých hovorili poslanci Národnej rady SR počas prvého rokovacieho dňa 33. schôdze parlamentu. Rozhodovať o nich budú v stredu 13. júna. V rovnaký deň si vypočujú aj správu o stave republiky od prezidenta SR Andreja Kisku.Ak poslanci odobria spomínanú valorizáciu, výsluhové dôchodky sa v roku 2018 zvýšia o pevne stanovenú sumu. V prípade skládok majú poslanci dať štátu väčšie kompetencie v uzatváraní skládok. Po novom by sa ich prevádzkovatelia už nemohli vyhovárať sa napríklad na nevysporiadané vlastnícke práva.Hlasovať majú aj o dvoch novelách z dielne ministra práce Jána Richtera (Smer-SD). Novelou zákona o kompenzáciách pre zdravotne ťažko postihnutých sa má od 1. júla tohto roka zvýšiť základná suma príspevku na opatrovanie na 369,36 eura. Okrem toho sa majú zvýšiť aj príspevky za osobnú asistenciu ŤZP, upraviť sa má aj krátenie príspevkov. Hlasovať budú aj o novele zákona o sociálnom poistení, ktorou sa má zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov.Rozhodnúť majú aj o novele zákona o ovzduší, ktorá stanovuje záväzky znižovania emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické látky, amoniak a jemné prachové častice PM2,5. Poslanci majú na stole otvorenú aj otázku obmedzenia interrupcií. Aj o tomto návrhu majú hlasovať, pravdepodobne ho však zastavia bez toho, aby snemovňa musela jasne povedať, či ho podporuje alebo odmieta.V stredu sa pred snemovňu postaví prezident SR Andrej Kiska so správou o stave republiky. Hlava štátu predstupuje pred poslancov so správou o stave spoločnosti pravidelne. Vlani napríklad Kiska kritizoval politikov za korupciu a neschopnosť niesť zodpovednosť. Poukazoval na najväčšie slabiny Slovenska, ktorými boli podľa neho školstvo, zdravotníctvo, kvalita života v regiónoch, vylúčené rómske komunity. V správe sa zastával sociálne slabých a nabádal na zlepšenie stavu.