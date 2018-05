NRSR: Pod Fond na podporu umenia má patriť výskum i propagácia kultúry

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. mája (TASR) – Činnosť Fondu na podporu umenia (FPU) sa má rozšíriť o výskumné aktivity zamerané najmä na podporné systémy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Rovnako má do portfólia činností FPU patriť aj propagácia slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Vyplýva to z návrhu novely zákonov týkajúcich sa verejnoprávnych podporných fondov v oblasti kultúry a umenia. Návrh legislatívnych úprav predložených ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou (Smer-SD) v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.V prípade návrhu zákona o FPU úprava tiež znižuje počet členov Rady FPU, ktorých menuje a odvoláva minister, a to zo štyroch na troch. Naopak, z piatich na šesť členov sa má zvýšiť počet členov Rady, ktorých minister menuje na návrh profesijných združení. Šiestym takto menovaným členom Rady bude osoba pôsobiaca v oblasti pamäťových a fondových inštitúcií.Novela takisto zvyšuje z troch na 3,5 percenta sumu, ktorú z príjmov môže FPU použiť na vlastnú prevádzku.ozrejmil rezort kultúry.Návrh zákona reaguje aj na aplikačné problémy, ktoré so sebou priniesla praktická činnosť všetkých troch podporných fondov – okrem FPU aj Audiovizuálneho fondu (AvF) a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Návrh presnejšie vymedzuje činnosti AvF a FPU tak, aby bolo zrejmé, že časť podpornej činnosti realizujú vo forme tzv. nefinančnej podpory.Novela zákona takisto zjednodušuje časť týkajúcu sa koprodukčného štatútu pre slovenské audiovizuálne diela. Taxatívne vymedzuje, akému dielu možno priznať koprodukčný štatút, procesný postup upraví vnútorný predpis AvF.Novelizovaný zákon má platiť od 1. septembra 2018.