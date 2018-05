NRSR: Podmienky vývozu umeleckých predmetov budú presnejšie stanovené

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, archívna snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - Podmienky vývozu umeleckých predmetov budú od júla stanovené presnejšie. Počíta s tým novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty, ktorú v utorok 105 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.Právna norma má zlepšiť podmienky ochrany hnuteľného kultúrneho dedičstva, zabezpečiť adekvátne odborné posúdenie predmetov kultúrnej hodnoty, ktorých sa má týkať vývoz z územia SR. Novela má tiež zefektívniť posudzovanie žiadosti o povolenie na vývoz.Podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty sa podľa právnej normy vzťahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie, ako aj z colného územia EÚ, ak sa na takýto vývoz nevzťahujú podmienky podľa osobitného predpisu.vysvetlilo ministerstvo kultúry.Predmetom kultúrnej hodnoty, ktorého sa týkajú zákonné podmienky vývozu, by tak napríklad mohla byť kachľová pec, staršia ako 100 rokov s hodnotou vyššou ako 3000 eur, hodiny vyrobené do roku 1948 s hodnotou vyššou ako 15.000 eur, ale aj slovacikálne autorské odevy a textílie staršie ako 50 rokov s hodnotou nad 5000 eur.Právna norma sa týka i nového tlačiva povolenia na vývoz, ktoré sa obsahovo zosúlaďuje s navrhovanými zmenami zákona a s medzinárodnými štandardmi pre tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty.Novela tiež upravuje spôsob, akým bude vlastník predmetu predkladať žiadosť o povolenie na vývoz, upravuje sa aj postup správneho orgánu a spôsob posudzovania takejto žiadosti. Ako podklad pre rozhodnutie o žiadosti sa zavádzajú odborné stanoviská relevantných inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Stanovisko sa bude týkať vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkových fondov týchto inštitúcií.Spresňuje sa aj forma, ktorou je predajca predmetu kultúrnej hodnoty povinný informovať nadobúdateľa o povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia SR. Rozširuje sa aj rozsah oblastí, ktoré sú predmetom kontroly vykonávanej ministerstvom kultúry. Úprava sa týka aj doterajšieho znenia skutkových podstát priestupkov.Opozičnej poslankyni Natálii Milanovej (OĽaNO) neprešiel pozmeňujúci návrh, aby Pamiatkovému úradu bola odobraná kompetencia zriadiť právnickú osobu na účely budovania reštaurátorských pracovísk a zabezpečovania reštaurátorských prác. Táto činnosť mala byť po novom podnikateľskou činnosťou Pamiatkového úradu.