NRSR: Poslanci neodobrili vlaňajšiu činnosť ÚPN a odišli na prázdniny

Bratislava 21. júna (TASR) - Plénum Národnej rady SR dnes odmietlo zobrať na vedomie Výročnú správu ÚPN za rok 2016. Za dokument hlasovalo 56 členov snemovne zo 121 prítomných.Výročnú správu nepodporili poslanci Smeru-SD, väčšina SNS a trojica z Mostu-Híd. Proti boli aj prítomní poslanci ĽSNS a zdržala sa trojica nezaradených.V dokumente ÚPN konštatuje, že minulý rok dostal 156 žiadostí fyzických osôb o sprístupnenie dokumentov po bývalých bezpečnostných zložkách štátu z obdobia rokov 1939 až 1989. V porovnaní s rokom 2015 ide o pokles o 13 žiadostí, pričom tento počet klesá štvrtý rok po sebe.S vyžiadanými dokumentmi sa vlani oboznámilo 57 osôb, ústav pre nich pripravil a sprístupnil celkovo 7590 strán dokumentov. Z grafu zverejneného v dokumente vyplýva, že historicky najnižší počet žiadostí ÚPN zaznamenal v roku 2012, a to 109. Najviac - 4295 ich bolo v roku 2003, odvtedy počet žiadostí s výnimkou troch rokov postupne klesal.Ústav pod vedením Ondreja Krajňáka v správe konštatuje, že si vlani splnil všetky hlavné úlohy v súlade so zákonom o ÚPN. "Bolo zabezpečované úplné a nestranné hodnotenie obdobia neslobody, sprístupňované dokumenty bezpečnostných zložiek štátu z tohto obdobia, zverejňované informácie a údaje svedčiace o zločinoch nacizmu a komunizmu, ich vykonávateľoch a obetiach a uskutočnené aktivity smerujúce k zachovaniu živej pamäti národa," uviedol.Krajňák zároveň tvrdí, že ústavu sa vlani darilo zlepšiť svoj obraz v médiách.povedal s tým, že pozornosť médií bola zameraná na súdne spory vedené proti ÚPN s osobami, ktoré ústav žalovali za podľa nich neoprávnené zverejnenie ich mien v registračných protokoloch ŠtB.dodal.Hlasovaním o tejto správe, ako aj o správach generálneho a špeciálneho prokurátora o ich vlaňajšej činnosti, ukončili poslanci 18. schôdzu. Zasadnutie trvalo sedem rokovacích dní, ktoré boli o čosi dlhšie ako zvyčajne. Pôvodne bola schôdza plánovaná na tri týždne, čo by znamenalo 12 rokovacích dní. Poslancov teraz čakajú letné prázdniny, do lavíc by sa mali vrátiť 5. septembra, kedy je plánované najbližšie riadne zasadnutie.