NRSR: Poslanci rokujú o školských zákonoch, predkladá ich G. Matečná

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zastupujúca ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Gabriela Matečná. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Poslanci odštartovali tretí rokovací deň 19. schôdze Národnej rady SR diskusiou o sérii návrhov zákonov z oblasti školstva. Rezort však ešte stále nemá nového ministra po odvolaní Petra Plavčana. Zmeny týkajúce sa predkladania dokumentov o vzdelávaní preto prišla do parlamentu predstaviť ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS), ktorá je dočasne poverená riadením ministerstva školstva.Predkladanie a uznávanie dokumentov o vzdelávaní sa má po novom upraviť. Vyplýva to z novely zákona o uznávaní dokladov a odborných kvalifikácií.uviedla v pléne Matečná.Návrhom zákona sa tiež zavádza možnosť uloženia kompenzačných opatrení aj pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Právna norma upraví aj uznávanie dokladov o vzdelávaní v oblasti zdravotníctva získaných v tretích krajinách, ako i podmienky doplňujúcich skúšok. Zefektívniť sa má aj proces konania a rozhodovania o uznaní odbornej kvalifikácie na základe podmienok definovaných zákonom o živnostenskom podnikaní.Popoludní čaká poslancov pravidelná Hodina otázok, kde má premiér Robert Fico (Smer-SD) odpovedať na ich otázky. Viacerých koaličných poslancov zaujíma najmä to, aké výhody bude mať Slovensko, ak sa dostane do jadra Európskej únie. Poslankyňa Erika Jurinová (OĽaNO) sa zase zaujíma o kauzu Bašternák. Premiéra sa pýta, či vyjadrením účinnej ľútosti obvineného nad svojimi činmi v kauze nadmerných odpočtov DPH, podľa neho znamená, že sa k týmto skutkom priznal. V tejto súvislosti ju aj zaujíma, kedy sa plánuje odsťahovať z komplexu Bonaparte.Po skončení Hodiny otázok príde na rad mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia pokúsi odvolať ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) pre kauzu Čistý deň. Vláda v stredu (6.9.) návrh opozície odmietla s tým, že je podľa nej neopodstatnený. Výhrady k Richterovi však má stále koaličná SNS, ktorá predsedu vlády žiada, aby ministra práce vymenil.