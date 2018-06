NRSR posunula návrh novely zákona o vnútrozemskej plavbe do 2. čítania

NRSR, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 13. júna (TASR) - Aplikačná prax si podľa ministerstva dopravy vyžiadala doplnenie a precizovanie niektorých ustanovení v zákone o vnútrozemskej plavbe. Rezort dopravy preto pripravil návrh novely tohto zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli pri stredajšom hlasovaní do druhého čítania.Po novom by sa tak mali do zákona doplniť ustanovenia o povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska, čo v právnej úprave od roku 2000 nebolo upravené. Tiež sa doplnia ustanovenia týkajúce sa doručovania určitých dokumentov vydávaných Dopravným úradom a ministerstvom v listinnej podobe.opísalo tiež ministerstvo dopravy.Súčasne sa v novele dopĺňa pre Dopravný úrad aj možnosť vykonať technickú prehliadku malého plavidla poverenou osobou podobne, ako je to pri takzvaných veľkých plavidlách. Zároveň sa novelou upravujú ustanovenia v zákone týkajúce sa lodných listín, zriadenia požičovne plavidiel, odstraňovania plavidiel z vodnej cesty a prístavu, priestupkov a správnych deliktov. Zmeny si podľa ministerstva vyžiadali aj úpravu v sadzobníku správnych poplatkov.Novelou zákona sa tiež preberajú niektoré ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby.