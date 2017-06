NRSR: Prokuratúra si plnila úlohy,rýchlosť trestného konania je lepšia

Na snímke generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Prokuratúra si v roku 2016 plnila svoje zákonné úlohy, zlepšila sa rýchlosť trestného konania a podarilo sa ukončiť veľkú časť trestných vecí, kde vyšetrovanie trvalo viac ako dva roky. Uvádza sa to v správe o činnosti prokuratúry za minulý rok, ktorú dnes 81 hlasmi odobrili poslanci NR SR s tým, že sa zlepšila aj kvalita rozhodovania.Prokuratúra v dokumente ďalej konštatuje, že osobitná pozornosť sa venovala daňovým trestným činom, kde vzrástol objem zaistených finančných prostriedkov oproti roku 2015.konštatoval generálny prokurátor Jaromír Čižnár.Opätovne je však nespokojný s tým, ako sa vyšetruje domáce násilie. Podľa Čižnára sa tieto prípady zle dokumentujú a bagatelizujú sa tak, aby išlo o priestupky. On sám by bol spokojný, keby bola objasnená aspoň polovica týchto skutkov.Zároveň priznal, že aj v roku 2016 pokračovali problémy v disciplinárnych konaniach. "Stále sa nepodarilo ukončiť všetky disciplinárne stíhania prokurátorov, ktoré sa začali ešte v rokoch 2013 a 2014," upozornil generálny prokurátor. Čižnár spomínal dlhodobé účelové maródky stíhaných prokurátorov, počas ktorých lehota ubiehala, až bol skutok napokon premlčaný. Ako pozitívum preto vníma, že v súčasnosti sa už premlčacia lehota počas dlhodobej práceneschopnosti pozastaví.