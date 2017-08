NS SR pod vedením D. Švecovej dôveruje viac ako štvrtina verejnosti

Na archívnej snímke predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 1. augusta (TASR) – Najvyššiemu súdu (NS) SR pod vedením súčasnej predsedníčky Daniely Švecovej dôveruje viac ako štvrtina verejnosti. Vyplýva to z júlového prieskumu agentúry Focus. V porovnaní so stavom, keď NS viedol jej predchodca Štefan Harabin, je to viac ako štvornásobný nárast.informoval o výsledkoch prieskumu hovorca súdu Boris Urbančík.Švecovej dôverujú podľa prieskumu viac vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ženy, respondenti z Trenčianskeho kraja a tiež respondenti, ktorí vcelku dôverujú slovenským súdom a súdnictvu.doplnil Urbančík.Viac ako tretina verejnosti (35,5 percenta) si podľa prieskumu myslí, že verejné vyjadrovanie sa sudcu k politickým témam nie je v poriadku a škodí súdnictvu. Naopak, že je to legitímne a v poriadku, si myslí 21,3 percenta respondentov.Z prieskum vyplýva aj to, že iba malá časť verejnosti (14,2 percenta) si utvára názor na súdy na základe osobnej skúsenosti. Najvýznamnejším zdrojom informácií, na základe ktorých si verejnosť utvára názory na súdy, sú médiá (49,6 percenta).Prieskum, ktorý si objednal NS SR, zrealizovala agentúra Focus v dňoch 13. - 24. júla na vzorke 1025 respondentov metódou osobných rozhovorov anketárov a respondentov. Vzorka je reprezentatívna pre slovenskú populáciu vo veku 18 a viac rokov a bola vybraná kvótnym výberom.