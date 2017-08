NS SR ponechal Václava K. vo väzbe aj pre nízku záruku 10.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR neprepustil obvineného expolicajta a spisovateľa Václava K. z väzby na slobodu pre nesprávny procesný postup Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) či nízku peňažnú záruku 10.000 eur. Konštatuje sa to v anonymizovanom rozhodnutí, ktoré redakcii TASR poskytol hovorca NS SR Boris Urbančík.Polícia stíha bývalého elitného policajta a spisovateľa Václava K., známeho aj pod pseudonymom Václav Neuer, v súvislosti so skupinou známou ako takáčovci. V jej čele mal podľa polície stáť Ľubomír K., prezývaný aj Kudla.Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prepustil Václava K. z väzby na slobodu koncom júla tohto roka. Okrem iného súhlasil aj nahradením väzby peňažnou zárukou vo výške 10.000 eur. Voči tomuto rozhodnutiu však podal prokurátor sťažnosť, ktorej NS SR vyhovel.NS SR okrem iného upozornil, že v prípade ide aj o podozrenie z majetkovej trestnej činnosti, pri ktorej sa podľa výsluchov svedkov mala celá skupina obohatiť o značné finančné sumy, z ktorej mala byť časť uchovávaná práve pre prípady ponúknutia peňažnej záruky.uviedol okrem iného NS SR.Najvyšší súd ďalej upozornil aj na procesné pochybenia rozhodnutia ŠTS, ktorým obvineného prepustil z väzby na slobodu.napísala predsedníčka senátu NS SR v odôvodnení uznesenia.Po razii na skupinu takáčovcov z konca januára tohto roka polícii unikalo šesť mužov a medzi nimi aj bývalý policajt Václav K. Po tom, čo mal byť na úteku niekoľko týždňov, sa sám prihlásil na polícii. Sudca pre prípravné konanie ho vtedy na základe vydaného zatykača zobral do väzby. Dôvodom bola možná obava z úteku.Vyšetrovateľ obvinil Václava K. zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z prečinu nátlaku, zneužívania právomoci verejného činiteľa a z pokračovacieho zločinu podvodu.