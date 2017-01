NŠC oceňovalo: Toto sú najúspešnejší športovci za rok 2016

Na snímke slovenská vodná slalomárka Jana Dukátová v semifinálovej jazde v kategórii K1 ženy počas XXXI. letných olympijských hier v brazílskom Riu de Janeiro 11. augusta 2016. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zoznam ocenených najúspešnejších športovcov NŠC za rok 2016:



Lukostreľba: Boris Baláž, Alexandra Longová (olympijský luk)

Rýchlostná kanoistika: Samuel Baláž (K2, K4), Milan Fraňa (K4)

Zápasenie: Michael Bodnár (voľný štýl do 86 kg)

Box: Andrej Csemez (do 75 kg), Filip Mészároš (do 56 kg)

Synchronizované plávanie: Nada Daabousová, Jana Labáthová (duo)

Vodný slalom: Jana Dukátová (K1)

Atletika: Lucia Hrivnák Klocová (800 m), Michaela Pešková (400 m prek.), Iveta Putalová (400 m), Jozef Repčík (800 m), Ján Volko (200 m)

Plávanie: Richard Nagy (400 m p.p., 1500 m v.sp., 10 000 m), Tomáš Púchly (50 m v.sp.)

Sánkovanie: Tomáš Vaverčák (dvojky), Matej Zmij (dvojky)

Džudo: Peter Žilka (do 93 kg)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - Národné športové centrum (NŠC) vo štvrtok ocenilo 20 najúspešnejších športovcov a trénerov za rok 2016. V športovej hale Mladosť v Bratislave im ceny odovzdal poverený riaditeľ NŠC Martin Pavlík.povedal Pavlík.Najúspešnejšou športovkyňou za rok 2016 sa stala vodná slalomárka Jana Dukátová. V predchádzajúcej sezóne skončila na 4. mieste na OH v Riu de Janeiro, na majstrovstvách Európy obsadila v K1 tretiu pozíciu a v hliadke žien 3xK1 získala rovnaké umiestnenie.prezradila Dukátová plány na sezónu 2017.Medzi ocenenými nechýbali plavec Richard Nagy či ďalší olympionici. Za výborné športové výsledky v predchádzajúcom roku si prevzali ocenenia aj viacerí juniorskí reprezentanti.uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.