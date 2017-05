NSK vlani hospodáril s prebytkom, rezerva dosiahla 33 miliónov eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 15. mája (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vďaka minuloročnému prebytkovému hospodáreniu odvedie do svojho rezervného fondu rekordných viac ako 15 miliónov eur. Celkovo tak bude mať kraj k dispozícii rezervu v hodnote okolo 33 miliónov eur.Niektorí regionálni poslanci upozorňujú, že ide o mimoriadne vysokú sumu a dôkaz toho, že kraj nezvláda realizáciu investícií, ktoré by mohli slúžiť na jeho rozvoj.uviedol regionálny poslanec za SMK Iván Farkas na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.Podľa jeho slov môžu ušetrené peniaze aj naďalej prúdiť do oblastí, ktoré si NSK už dávnejšie určil ako svoju prioritu.povedal Farkas.Podľa predsedu NSK Milana Belicu dosiahnutý prebytok dokazuje, že hospodárenie kraja je dobré aj napriek tomu, že niektorí poslanci ho spochybňujú.“ pripomenul Belica.Zároveň zdôraznil, že za rekordným prebytkom v hospodárení sú aj úspory, ktoré NSK dosiahol vďaka opakovaniu niektorých tendrov, ktoré pôvodne pre kraj neboli výhodné.vysvetlil Belica.Podľa predsedu NSK sú hotové peniaze najlikvidnejším majetkom kraja a ich vysoký objem v rezervnom fonde umožní masívnejšie investovanie.dodal Belica.