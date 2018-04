Nu Dance Fest štartuje workshop súčasného tanca pre seniorov

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Bratislava 18. apríla (TASR) - Sprievodným podujatím Workshop: Tanec 60+ v Galérii mesta Bratislavy sa v stredu v hlavnom meste začína 13. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest. Workshop súčasného tanca pre seniorov ponúkne teoretický aj praktický pohľad na prácu s minimalistickou hudbou.povedala pre TASR riaditeľka festivalu Petra Fornayová, ktorá je tiež lektorkou úvodného podujatia spolu s hudobníkom Ferom Királym.Hlavný program Nu Dance Festu, ktorého témou v symbolickom "osmičkovom" roku je Česko a Slovensko a spolupráca týchto dvoch krajín, štartuje v piatok 20. apríla. Centrami podujatia budú A4 - priestor súčasnej kultúry a Štúdio 12. Návštevníkov čaká niekoľko slovensko-českých predstavení a vystúpenia výrazných českých a slovenských umelcov spolupracujúcich so zahraničnými partnermi. Prvým bude intermediálna performance Everywhen o neustálej rotácii dejín. Česko-slovenský projekt kolektívu pod vedením slovenských autoriek Soni Ferienčíkovej a Márie Júdovej a rumunskej umelkyne Alexandry Timpau bude mať na festivale slovenskú premiéru.Medzi divácke ťaháky patrí predstavenie Untied Tales kanadsko-slovenskej dvojice Clary Furey a Petra Jaška.uviedla Fornayová k performance, v ktorej umelci vytvorili snový, takmer halucinogénny svet balansujúci na hrane videného a tušeného. V programe figuruje ako záverečné podujatie hlavnej časti v stredu 25. apríla v A4.Festival ponúkne aj predstavenie nezávislej divadelnej skupiny Odivo - Stopy v pamäti. Autorky Maja Danadová a Monika Kováčová v ňom spracovali tému paranoidnej schizofrénie. Medzi výrazné česko-slovenské čísla patrí dielo dua Tereza Ondrová, Peter Šavel As Long As Holding Hands.Nu Dance Feste uvedie tiež mladé talenty súčasného tanca zo Slovenska aj z Česka. Venovaný je im večer Mladé tváre súčasného tanca SK/CZ, ktorý predstaví najsľubnejších mladých tanečníkov a choreografov z oboch krajín. Pôjde o autorov, ktorí sa predstavili v tanečnej sekcii pražského Festivalu Nové Evropy a v slovenskej súťaži Gala Art Moves. Začínajúcich tvorcov doplní mladá slovenská tanečnica Soňa Kúdeľová, ktorá uvedie predstavenie Autopilot.Téma festivalu rezonuje aj v ďalšom sprievodnom programe - interaktívnej inštalácii Storočná os, ktorá zmapuje storočie na Slovensku, a v koncerte česko-slovenského projektu Mušnula. Návštevníkov čaká i premietanie krátkych tanečných filmov, premietať sa bude aj tanečný dokument Haló? Je tam někdo? českej režisérky Petry Tejnorovej a tanečníčky Terezy Ondrovej.Festival uzavrie v nedeľu 29. apríla SouHra - zábavná "bojovka" pre rodiny, ktorá sa uskutoční ako jediné podujatie v KC Modra. Na zážitkovú aktivitu, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa tanca, sa môžu rodinné tímy prihlasovať na www.nudancefest.sk.