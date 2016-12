Núdzové pristátie v Škandinávii: Lietadlá ohrozovali blesky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 27. decembra (TASR) - Počas búrky na Druhý sviatok vianočný zasiahli blesky dve lietadlá smerujúce do Kodane a posádku jedného z nich donútili núdzovo pristáť na dánskom ostrove Bornholm, informovala dnes polícia.Lietadlo spoločnosti SAS, ktoré letelo z Reykjavíku so 111 ľuďmi na palube, pristálo na ostrove Bornholm v pondelok a zostalo tam cez noc. Posádke druhého zasiahnutého lietadla, ktoré letelo z Londýna, sa podarilo dokončiť let do Kodane.Švédsko, Nórsko a Dánsko zasiahla v pondelok silná búrka Urd, ktorá zaplavila ulice tamojších miest, vytrhávala stromy z koreňov a spôsobila rozsiahle výpadky v dodávkach elektriny.