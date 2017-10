NÚSCH: Na oddelenie rádiológie nastupuje nový tím

Na archívnej snímke operácia na oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 30. októbra (TASR) - Pacienti Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave nepocítia od prvého novembra odchod viacerých rádiológov, uisťuje vedenie nemocnice.Od tohto dátumu totiž začína na oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie pracovať nový tím, ten by mal byť kompletný v decembri tohto roka. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚSCH Dobroslava Krajačičová-Lauková.V bratislavskom srdcovom ústave dali v auguste výpovede viacerí rádiológovia, mnohí z nich idú pracovať do zdravotníckych priestorov finančnej skupiny Penta. K prvému novembru dalo výpoveď sedem ľudí z oddelenia rádiológie, k tomuto dátumu odchádzajú piati. Zvyšní dvaja pôjdu preč k 1. decembru 2017.povedala Krajačičová-Lauková s tým, že zahraniční experti prídu do NÚSCH v decembri.Do srdcového ústavu nastúpia prvého novembra dvaja intervenční špecialisti, toho času zamestnanci Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a jeden lekár z Fakultnej nemocnice v Trenčíne. NÚSCH prijal na kratší pracovný pomer aj dve lekárky a jednu lekárku - absolventku.Taktiež podľa Krajačičovej-Laukovej platí, že odchádzajúci lekári budú podľa dohody poskytovať zdravotnú starostlivosť na pôvodnom pracovisku zabezpečovaním ústavných pohotovostných služieb, hoci im už skončili výpovedné lehoty.povedala hovorkyňa NÚSCH.Srdcový ústav prijme do pracovného pomeru ešte jedného lekára z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. V decembri nastúpia do srdcového ústavu ešte jedna lekárka zo Slovenska a dvaja experti zo zahraničia. Vedenie NÚSCH tvrdí, že chce do nemocnice pritiahnuť aj ďalších expertov mimo Slovenska.Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie je jedno z najdôležitejších pracovísk NÚSCH. Odchádzajúci zdravotníci nemali byť v NÚSCH spokojní s technickým vybavením, v zdravotníckych priestoroch Penty má byť moderné. Rolu mohol podľa vedenia NÚSCH zohrať aj prísľub lepšieho finančného ohodnotenia.