NÚSCH vymení nedôstojné prostredie malých srdciarov za nový pavilón

Na snímke zľava generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Mongi Msolly, minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker a primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca (OZaT) Eva Goncalvesová počas tlačovej konferencie po slávnostnom poklepaní základného kameňa výstavby nového pavilónu Detského kardiocentra, Diagnostického centra a parkoviska 11. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. mája (TASR) – Malí srdciari po operácii by sa už nemuseli zotavovať v bývalom sklade postelí v detskej nemocnici na bratislavských Kramároch. V priebehu dvoch rokov by mohli ležať v novovybudovanom pavilóne v areáli Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH).Výstavbu nového pavilónu dnes poklepaním základného kameňa symbolicky spustili minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ NÚSCH Mongi Msolly.Detské kardiocentrum prešlo pod NÚSCH pred rokmi, v súčasnosti sídli v prenajatých priestoroch Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (DFNsP). Lekári dlhodobo nie sú spokojní, poukazujú na nedôstojné podmienky apovedal Matej Nosáľ, primár Kardiochirurgického oddelenia Detského kardiocentra v Bratislave.Pooperačnú starostlivosť lekári poskytujú v prenajatých priestoroch v podzemí, nachádzajú sa tam aj operačné sály. Ambulancie sú zase na poschodí.priznal dnes Msolly na tlačovej konferencii.NÚSCH pripravuje výstavbu Detského kardiocentra už niekoľko rokov. Srdcový ústav plánuje vybudovať aj diagnostické centrum a parkovacie miesta. Dokopy ide o investíciu za asi 40 miliónov eur. NÚSCH to bude hradiť z vlastných zdrojov, využije aj bankový úver, financie majú aj od darcov.Detské kardiocentrum bude disponovať dvoma kardiochirurgickými sálami, jednou hybridnou katetrizačnou sálou a lôžkovou časťou s približne 60 posteľami. K dispozícii bude i hotelové ubytovanie pre rodičov (18 postelí).Diagnostické centrum ponúkne päť ambulancií, tri RTG katetrizačné sály a lôžkovú časť s vyše 30 posteľami.povedal Msolly. Parkovací dom by mal podľa neho ponúkať asi 300 miest.povedal minister Drucker. Znížiť by sa podľa neho mali aj čakacie lehoty na operačné zákroky. Kvituje, že deti a ich rodičia budú môcť byť spolu počas celej hospitalizácie. Súčasné podmienky v prenajatých priestoroch dovoľujú zväčša prítomnosť jedného z dospelých.Zhotoviteľom projektu bude česko-slovenské konzorcium Ingsteel & Vces. Stavať by malo asi 24 mesiacov, splnenie svojich povinností pritom garantuje aj výkonnostnou bankovou garanciou vo výške desať percent zmluvnej ceny.