Nútená správa je podľa exvedenia Rapid life nezákonná

Bratislava 24. augusta (TASR) - Nezhody medzi Národnou bankou Slovenska (NBS) a bývalým vedením poisťovne Rapid life pokračujú. Tá je od 15. júna tohto roka v nútenej správe, exvedenie spoločnosti to však naďalej označuje za nezákonný postup. Regulátor ale viaceré tvrdenia odmieta. Najnovšie NBS upozorňuje na to, že niektorí z bývalých predstaviteľov poisťovne majú trvalý pobyt už v zahraničí, čo môže skomplikovať vyšetrovanie prípadu.Bývalé vedenie poisťovne pre viaceré pochybnosti v rozklade podalo proti rozhodnutiu o zavedení nútenej správy námietku týkajúcu sa zaujatosti. "tvrdí v stanovisku pre médiá bývalý predseda predstavenstva Peter Talán. Podľa neho zákon o dohľade nad finančným trhom v takýchto prípadoch uvádza, že zamestnanec NBS je vylúčený z konania, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Podľa členov predstavenstva je zrejmé, že tento zamestnanec sa podieľal na vydaní rozhodnutia o zavedení nútenej správy.skonštatoval Talán s tým, že v rozklade proti rozhodnutiu o zavedení nútenej správy sú uvedené aj ďalšie dôvody nezákonnosti tohto opatrenia.Vyhlásením nútenej správy malo dôjsť k porušeniu práva poisťovne na spravodlivý proces. Exvedenie pritom upozorňuje aj na ďalšie konania NBS, ktoré majú byť nezákonné. Má ísť najmä o prípady subvenčného podvodu NBS voči rezortu financií, kde do okruhu podozrivých osôb má patriť aj guvernér národnej banky. Podľa vyjadrení exvedenia poisťovne má polícia preverovať aj kauzu nehospodárneho nakladania a sprenevery strieborných a zlatých mincí povodne určených na reprezentačné účely, za zmienku podľa Talána stojí aj vyšetrovanie v prípade protiprávneho rozdávania majetku NBS formou tzv. darov vo výške približne 3,7 milióna eur v 740 prípadoch, či podozrenie z korupcie. Talán označuje za protiprávne aj zadržanie dokumentov poisťovne bez preberacieho protokolu.NBS sa však bráni a tieto tvrdenia odmieta. "uviedla pre TASR národná banka s tým, že podľa jej informácií niektorí z bývalých predstaviteľov poisťovne už majú trvalý pobyt v zahraničí.doplnila národná banka.Upozornila tiež na to, že trestné konania, ktoré sa začali na základe trestných oznámení bývalých predstaviteľov poisťovne Rapid life, boli už takmer všetky zastavené.uviedla NBS. Tiež odmieta tvrdenia o zaujatosti ich zamestnanca.tvrdí NBS.Banková rada NBS sa zaoberala aj námietkami zaujatosti vznesenými bývalými predstaviteľmi poisťovne. Námietka týkajúca sa zaujatosti voči zamestnancovi NBS bola zamietnutá.