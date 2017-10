Nuzman poslal z väzenia rezignačný list, nahradil ho Wanderley

Carlos Arthur Nuzman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 12. októbra (TASR) - Carlos Nuzman odstúpil v stredu z postu prezidenta Brazílskeho olympijského výboru (COB). Rezignačný list poslal z väzenia, kam sa dostal minulý týždeň po zatknutí pre podozrenie z kupovania hlasov, ktoré zabezpečili Riu de Janeiro minuloročné OH.Ako informovala agentúra AP, COB na uvoľnený post okamžite dosadil doterajšieho viceprezidenta Paula Wanderleya. Nuzman šéfoval Brazílskemu olympijskému výboru 22 rokov, Wanderley odslúži ešte tri roky z Nuzmanovho funkčného obdobia.vyhlásil Wanderley po vymenovaní do novej funkcie.Nuzmanovi, ktorý šéfoval aj organizačnému výboru minuloročnej olympiády, už predtým pozastavil členstvo Medzinárodný olympijský výbor. MOV na základe Nuzmanových obvinení prijal i niekoľko ďalších sankcií, vrátane suspendácie COB, keďže ten spolu s jeho prezidentom zodpovedali za kandidatúru Ria de Janeiro v roku 2009. V praxi to znamená zmrazenie dotácií a platieb od MOV do COB. Na brazílskych športovcov toto rozhodnutie nemá vplyv a na ZOH 2018 v Pjongčangu môžu štartovať pod svojou vlajkou.