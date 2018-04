NY Rangers po trénerovi Vigneaultovi prepustil aj jeho asistentov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 9. apríla (TASR) - Vedenie klubu hokejovej NHL New York Rangers prepustilo necelé dva dni po odvolaní hlavného trénera Alaina Vigneaulta aj jeho asistentov Scotta Arniela a Darryla Williamsa. "Jazdci" pristúpili k tomuto kroku po záverečnom zápase sezóny, v ktorej mužstvo zostalo pred bránami play off.Rangers nepostúpili do vyraďovačky prvýkrát od roku 2010. Už v polovici ročníka sa vedenie klubu rozhodlo k prestavbe kádra so snahou ho omladiť a znovu sa stať kandidátom na zisk Stanleyho pohára. Zmeny v tíme však v danom čase viedli k pádu do nižších poschodí ligovej tabuľky a už niekoľko týždňov pred koncom základnej časti bolo jasné, že Newyorčania si play off nezahrajú." citoval Vigneaulta portál tsn.ca.Vigneault dokázal v roku 2014 priviesť mužstvo do finále Stanleyho pohára. Pod jeho vedením mali Rangers bilanciu 226 víťazstiev, 147 prehier v riadnom čase a 37 prehier po predĺžení, respektíve nájazdoch. Klub z Manhattanu už hľadá za odvolaného trénera náhradu. Rozhovory o budúcnosti ďalšieho asistenta Lindyho Ruffa sú v pláne v priebehu najbližších hodín.