Nylon má 80 rokov, svojmu autorovi šťastie nepriniesol

Washington/Bratislava 16. februára (TASR) - Americká firma Du Pont získala pred 80 rokmi 16. februára 1937 patent na syntetické vlákno nylon, ktoré objavil Wallace Hume Carothers.V rokoch svojho pôsobenia vo firme Du Pont sa Wallace Carothers dopracoval k 50 patentom, ale práve pochybnosti o zmysle jeho práce boli jedným z faktorov, ktoré sa podpísali na jeho duševnej trýzni a predčasnej smrti. Dnes je však považovaný za pioniera v oblasti syntetických materiálov a za najlepšieho chemika modernej doby.Wallace Hume Carothers sa narodil 27. apríla 1896 v Burlingtone v štáte Iowa v Spojených štátoch amerických (USA). S nezávislým chemickým výskumom začal na univerzite v Južnej Dakote (USA), zaoberal sa štruktúrou organických zlúčenín. Od roku 1926 pracoval na Harvardovej univerzite. Po rokoch sa jeho bývalý spolupracovník vyjadril, že Carothers sa prejavoval ako rodený vedec, pri práci preukazoval vysoký stupeň originality a nikdy sa nepustil vychodenou cestou. Na akademickej pôde sa mu črtala sľubná budúcnosť.Vyhliadla si ho však firma Du Pont a navrhla mu, aby pracoval pre ňu. Rozhodnutie opustiť akademickú pôdu bolo pre Carothersa naozaj ťažké, pretože cítil, že jeho parketa je vo vede. Napokon ho však Du Pont presvedčil platom. Mesačne mal dostávať 500 dolárov, pričom na akadémii zarábal len 267.Firma Du Pont vedcovi prisľúbila, že sa bude môcť venovať základnému výskumu zameranému na polyméry. Napriek pôvodným sľubom o nezávislej vedeckej práci došlo onedlho k požiadavkám na praktické výstupy. Výsledkom tímovej práce boli neoprén a umelý hodváb, Carothers však tieto požiadavky pociťoval ako neprimeraný tlak a to sa odrazilo na jeho duševnom stave.V lete 1930 jeden z členov Carothersovho tímu náhodne vyrobil lepivú hmotu, ktorá sa dala vytiahnuť na dlhé tenké vlákno. Po ďalšom výskume sa tento materiál stal známym ako nylon. Bol to prvý komerčne úspešný syntetický polymér a Du Pont na sľubné vlákno dostal patent 16. februára 1937.Nylon sa tak mohol stať Carothersovým triumfom, ale ten, topiaci sa v alkohole, depresiách a osobných problémoch ukončil svoj život samovraždou v hoteli v americkej Filadelfii 29. apríla 1937, hoci ešte v apríli 1936 došlo k vysokému oceneniu jeho vedeckej práce, keď ho zvolili do americkej Národnej akadémie vied (National Academy of Sciences) ako prvého organického chemika pôsobiaceho mimo akademickej pôdy.Rok po Carothersovej smrti Du Pont priniesol na trh nylonové zubné kefky, o dva roky sa senzáciou stali nylonové pančuchy a nylon sa dodnes zo sveta nestratil.Zdroje: www.explainthatstuff.com, www.dupont.com, https://nowweknowem.wordpress.com, http://articles.latimes.com