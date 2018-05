Nyquist o bývalom spoluhráčovi Jurčovi: Obaja radi dávame góly

Na snímke zľava slovenský brankár Patrik Rybár, Švéd Gustav Nyquist a Slovák Dominik Graňák počas zápasu základnej A - skupiny Švédsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v dánskej metropole Kodaň v sobotu 12. mája 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Slovenský hokejista Ladislav Nagy (uprostred) sa teší so spoluhráčmi po strelení vyrovnávajúceho gólu na 3:3 počas zápasu základnej A - skupiny Švédsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v dánskej metropole Kodaň v sobotu 12. mája 2018. Vpravo sa raduje Tomáš Jurčo, vľavo kapitán Andrej Sekera. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 12. mája (TASR) - V sobotňajšom zápase Slovenska so Švédskom proti sebe nastúpili aj dvaja bývalí spoluhráči z Detroitu Red Wings a obaja sa pod neho aj gólovo podpísali. Viac radosti mal po zápase Gustav Nyquist, keďže nad Tomášom Jurčom a jeho spoluhráčmi vyhral 4:3 po predĺžení.Dvadsaťpäťročný krídelník Jurčo otvoril v 11. minúte skóre zápasu, keď do siete tečoval strelu Mária Grmana. Nyquist o osem minút neskôr otočil na 2:1. "povedal Jurčo.reagoval Nyquist, s ktorým pôsobil Jurčo niekoľko rokov v Detroite i na farme Grand Rapids Griffins v AHL.Bod proti majstrom sveta je cenný, ale po zápase slovenských hráčov mrzelo, že nezískali všetky tri. "pokračoval Jurčo.Švédi strhli víťazstvo na svoju stranu v záverečných sekundách predĺženia, keď Mika Zibanejad potrestal vylúčenie Mareka Ďalogu.dodal.O tri roky starší Nyquist vyzdvihol bojovnosť súpera a to, že sa za stavu 1:3 nezlomil.uviedol.