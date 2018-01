NYT: Európa sa postavila na nohy a ide vpred aj bez Trumpa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. januára (TASR) – Kým prezident Donald Trump si neustále, zvyšok sveta ide vpred bez nej. Európa je späť na nohách a kráča protia Čína a Japonsko podpisujú zmluvy, ktoré už viac nezahŕňajú USA. Takto zhodnotil postavenie Spojených štátov denník The New York Times pred odchodom šéfa Bieleho domu na Svetové ekonomické fórum.napísali noviny.Argumentovali pritom utorkovou dohodou 11 krajín o pristúpení k Transpacifickému partnerstvu (TPP); medzinárodnej obchodnej zmluve, za zrodom ktorej stál práve Washington. Trump však len niekoľko dní po svojej inaugurácii oznámil odstúpenie USA od TPP. Zároveň označil ďalšiu medzinárodnú obchodnú dohodu, Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA), za najhoršiu obchodnú dohodu, ktorú USA kedy podpísali. Tento týždeň pokračoval splnením svojho predvolebného sľubu - zavedením dovozných ciel, zatiaľ však len na solárne panely a práčky.Podľa Svetovej obchodnej organizácie sa v súčasnosti na celom svete rokuje o 35 nových bilaterálnych a regionálnych obchodných dohodách. Spojené štáty sú účastníkom len jednej z nich, s Európskou úniou, a aj tie rokovania sú na mŕtvom bode, pripomenul The New York Times.napísal denník.O protekcionistickej politike Trumpa nepochybujú len niektorí americkí producenti, ale aj Európa. Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu v Davose uviedla, že národný egoizmus a izolacionizmus nie sú krokom vpred. Potrebná je podľa nej spolupráca a mnohostranné riešenia globálnych problémov. Dôležitosť väčšej európskej integrácie zdôraznili aj francúzsky prezident Emanuel Macron a taliansky premiér Paolo Gentiloni.uviedol The New York Times.Biely dom argumentuje tým, že súčasné obchodné dohody sú pre amerických producentov nevýhodné a jeho cieľom je vyrokovať lepšie. Trumpov hlavný ekonomický poradca Gary Cohn uviedol, že v Davose chcú Spojené štáty podporiť americký biznis a zdôrazniť svoju oddanosť domácemu a globálnemu ekonomickému rastu.