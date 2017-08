NYT: Trumpov hotel večer - to sú lobisti, ministri a steaky za 60 USD

Prezident USA D.Trump Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. augusta (TASR) – Trumpov hotel vo Washingtone neďaleko Bieleho domu sa stal miestom stretnutí prominentných konzervatívcov. Po večeroch sa tam schádzajú lobisti a členovia administratívy a pod krištáľovými lustrami a za jemných tónov džezu fajčia 24-dolárové cigary a jedia 60-dolárové steaky. V ponuke je aj koňak za 150 dolárov za pohárik, ale hlavne možnosť uvidieť prezidenta.Takto opísal Trump International Hotel nachádzajúci sa len 15 minút chôdze od Bieleho domu denník New York Times, známy svojou kritikou prezidenta.napísali noviny.Hotel sa podľa New York Times stal vriacim kotlom a priťahuje nielen politikov, ale aj členov prezidentovej rodiny, novinárov, turistov, aktivistov a celebrity zo sociálnych sietí. Dôvodom je aj to, že práve tu má človek možnosť stretnúť prezidenta. Reštaurácia v tomto hoteli je totiž jediná v celom hlavnom meste, do ktorej Trump chodí.Denník pripomína, že hotel je už mesiace predmetom obviňovaní prezidenta z konfliktu záujmov. Pracovné rokovania predstaviteľov domáceho kabinetu i zahraničných vlád tam totiž dávajú zarobiť Trumpovej firme, hoci v súčasnosti ju vedú jeho synovia.dodal New York Times.