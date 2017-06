O 14 hodine dosiahla volebná účasť na Malte 52 %, hlasuje sa do večera

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Valletta 3. júna (TASR) - V dnešných predčasných parlamentných voľbách na Malte, ktoré sa konajú v čase maltského predsedníctva Európskej únii, sa očakáva vysoká účasť voličov. Do 14. hodiny odvolilo podľa agentúry DPA okolo 52 percent z 342.000 oprávnených voličov, ktorí môžu hlasovať až do 22. hodiny. Odhady volebných výsledkov (tzv. exit-polls) nezverejnia. Zratúvanie sa začne v nedeľu ráno a hlasy budú zratúvať ručne. Výsledky sa očakávajú neskôr v nedeľu, uviedla tlačová agentúra AP.O kreslo v 65-člennom jednokomorovom parlamente sa uchádza 224 kandidátov.Premiér Joseph Muscat vyhlásil predčasné voľby pred mesiacom, po obvinení svojej manželky a najbližších spolupracovníkov z korupcie. Vyhlásil vtedy, že neistota, ktorú obvinenia vyvolali, môže oslabiť hospodársky rast krajiny.Maltská ekonomika dosahuje v súčasnosti asi 6-percentný rast a nezamestnanosť je na rekordne nízkej úrovni približne štyroch percent, mzdy a dôchodky rastú, pripomenula agentúra Reuters. Muscat dúfa, že mu tieto výsledky pomôžu k druhému mandátu.Podľa prieskumov má jeho sociálnodemokratická Labouristická strana (MLP) päťpercentný náskok pred ostatnými stranami. Prieskumy však tiež naznačili, že jedna pätina voličov je nerozhodnutá. Šancu tak majú aj národne orientované sily, ktoré tvoria Nacionalistická strana (PN) a nedávno založená Demokratická strana (PD).Vodca Nacionalistickej strany, 48-ročný Simon Busuttil, právnik a bývalý poslanec Európskeho parlamentu, vedie stranu do volieb prvýkrát. Pred voľbami varoval, že pochybnosti v súvislosti s korupčným škandálom môžu ohroziť povesť Malty, a to najmä vo finančných službách, ktoré predstavujú pätinu ekonomiky krajiny.Malta je predsedníckou krajinou EÚ od 1. januára 2017, kedy na šesť mesiacov prebrala predsednícku stoličku po Slovensku. Maltu od 1. júla 2017 vystrieda na tomto poste Estónsko.