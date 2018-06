O absolventov SOŠ potravinárskej je záujem, firmy pýtajú odborníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

SOŠ potravinárska zdedila veľa budov, potrebuje zdroje na ich opravu

Na SOŠ potravinárskej sa osobnosti kryštalizujú často už počas štúdia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 18. júna (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) potravinárska v Nitre vznikla v roku 1997 zlúčením dvoch susediacich učilíšť, z ktorých jedno bolo zamerané na mäsiarstvo a mliekarstvo a druhé na pekárstvo a cukrárstvo. Dnes škola spája viaceré odbory zamerané na potravinárstvo a obchodné služby.Pripravuje a vzdeláva žiakov v rámci štvorročných učebných odborov v kombináciách cukrár a kuchár, cukrár a pekár, mäsiar a kuchár.uviedla riaditeľka školy Katarína Čurillová.V súčasnosti navštevuje SOŠ potravinársku v Nitre približne 400 študentov. Aj napriek tomu, že zamestnávatelia majú enormný záujem o odbory, ktoré škola ponúka, počet jej žiakov postupne klesá. Najviac to vidieť v odbore mäsiar, v ktorom SOŠ pre nízky záujem nemôže už druhý školský rok otvoriť prvý ročník.skonštatovala Čurillová.Škola sa podľa jej slov snaží osloviť žiakov aj ich rodičov neustálym skvalitňovaním štúdia. S pomocou svojho zriaďovateľa, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj, i profesijných komôr tu bolo zriadené Centrum odborného vzdelávania pre pekárstvo a cukrárstvo. Vďaka spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou sa podarilo vyučovanie zmodernizovať, vybaviť technológiami a naviesť smerom k moderným potravinárskym trendom.Okrem toho na SOŠ funguje aj duálne vzdelávanie. Spolupracuje napríklad s obchodnými reťazcami Kaufland, Lidl, Billa, Metro, Nitrazdroj i DM drogerie.povedala Čurillová.Vedenie školy aj pedagogický zbor sa snažia svojich študentov aj ich rodičov neustále presviedčať, že potravinárske odbory majú perspektívu. Absolventi školy majú podľa riaditeľky prakticky stopercentné uplatnenie na trhu práce.pripomenula Čurillová.Ako však zdôraznila, najlepšie je, keď absolventi školy zostanú pri svojom remesle. „Mnohí ho ovládajú naozaj dobre. Máme vlastné dielne, kde sa učia piecť aj variť aj dospelí alebo nezamestnadodala Čurillová.Stredná odborná škola (SOŠ) potravinárska v Nitre patrí k najväčším svojho druhu v Nitrianskom kraji. Pred vyše 20 rokmi vznikla zlúčením dvoch samostatných učilíšť, ktoré mali samostatné internáty, jedálne aj dielne. Veľký počet objektov, ktoré zlúčená SOŠ zdedila, je dnes zároveň zdrojom množstva problémov.Budovy a ich vybavenie v priebehu rokov zastarali technicky aj morálne. Vedenie školy sa teraz snaží hľadať zdroje na ich rekonštrukciu a modernizáciu.vysvetľuje riaditeľka SOŠ Katarína Čurillová.Podľa jej slov škole v poslednom období svitá na lepšie časy. Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý je jej zriaďovateľom, postupne investuje do rozsiahlejších opráv. Ide však o proces, ktorý si vyžaduje čas.povedala Čurillová. Opravy sú rozdelené na dve etapy, s celkovým rozpočtom presahujúcim jeden milión eur. Stavebné práce by mali byť ukončené v roku 2019.Neskôr by mali prísť na rad aj ďalšie objekty. Je medzi nimi internát na Cabajskej ulici 10 i ďalšie priestory. Kraj sa snaží riešiť rôzne havarijné situácie, na to, aby k nim nedochádzalo, však treba komplexnejšiu rekonštrukciu. Aj preto škola podala projekt, pomocou ktorého chce z európskych fondov získať 1,5 milióna eur.uviedla riaditeľka.Vďaka financiám od zriaďovateľa by mala postupnou obnovou v nasledujúcich rokoch prejsť aj jedáleň a kuchyňa. Škola chce vybudovať aj moderné teoretické učebne, v ktorých sa bude vyučovať na úrovni 21. storočia.skonštatovala Čurillová.Podľa jej slov by v nasledujúcich rokoch mala dostať celá škola nový vzhľad i vybavenie.dodala Čurillová.Úspešní podnikatelia, ale aj kuchári, pekári či marketingoví špecialisti sú medzi absolventmi Strednej odbornej školy (SOŠ) potravinárskej v Nitre. Podľa slov jej riaditeľky Kataríny Čurillovej sa SOŠ môže pochváliť mnohými osobnosťami, ktoré škola počas svojho fungovania vychovala.Ako však zdôraznila, vymenovať iba niektorých by bolo nespravodlivé. Podľa jej slov je škola hrdá na každého, kto dokázal získané vzdelanie a prax využiť a byť v živote úspešný.povedala Čurillová.Podľa jej slov je príjemné sledovať, ako sa mladé osobnosti kryštalizujú už priamo na škole.pripomenula Čurillová.Nedávno SOŠ potravinárska získala prvé miesto v celoslovenskej súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti.dodala Čurillová.