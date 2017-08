O agentúru EMA má záujem 19 miest, medzi nimi aj Bratislava

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 1. augusta (TASR) - Rada Európskej únie dnes oznámila, že dostala celkom 27 návrhov zo strany 23 členských štátov EÚ týkajúcich sa 23 miest na presídlenie dvoch agentúr EÚ so sídlom v Londýne. Európska agentúra pre lieky (EMA) má 19 ponúk na nové sídlo - vrátane Bratislavy. O Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) má záujem osem európskych miest.Všetky členské krajiny, ktoré mali záujem o presídlenie jednej z dvoch agentúr, ktoré musia po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ opustiť Londýn, museli podať oficiálnu prihlášku najneskôr do 31. júla. Predseda vlády SR Robert Fico podal oficiálnu prihlášku pre sídlo EMA 27. júla počas svojej oficiálnej návštevy v Bruseli.Všetky zaregistrované ponuky budú sprístupnené aj na internetovej stránke Európskej rady.Lídri 27 členských krajín EÚ na summite z 22. júna v Bruseli schválili hlavné kritériá a metódu výberu finalistov a konečných víťazov súťaže o sídla oboch uvedených agentúr.Prihlášky pre agentúru EMA, ktorá je zodpovedná za vedecké hodnotenie, dohľad a monitorovanie bezpečnosti liekov v EÚ, podali do 31. júla nasledovné mestá a krajiny:Amsterdam (Holandsko)Atény (Grécko)Barcelona (Španielsko)Bonn (Nemecko)Bratislava Slovensko)Brusel (Belgicko)Bukurešť (Rumunsko)Kodaň (Dánsko)Dublin (Írsko)Helsinki (Fínsko)Lille (Francúzsko)Miláno (Taliansko)Porto (Portugalsko)Sofia (Bulharsko)Štokholm (Švédsko)Valletta (Malta)Viedeň (Rakúsko)Varšava (Poľsko)Záhreb (Chorvátsko)Záujem o Európsky orgán pre bankovníctvo alebo Európsku bankovú agentúru, ktorá má na starosti reguláciu a dohľad nad celým európskym bankovým sektorom, prejavilo osem miest:Brusel (Belgicko)Dublin (Írsko)Frankfurt (Nemecko)Luxemburg (Luxembursko)Paríž (Francúzsko)Praha (Česká republika)Varšava (Poľsko)Viedeň (Rakúsko)Všetky podané žiadosti budú hodnotené na základe šiestich kritérií: záruky, že agentúry budú prevádzkyschopné v momente brexitu; dostupnosť miesta; zaistenie škôl pre deti pracovníkov agentúr; prístup na trh práce a ku zdravotnej starostlivosti pre rodiny zamestnancov; nerušené pokračovanie činnosti a geografické rozptýlenie (krajiny bez žiadnych agentúr na svojom území).Európska komisia zváži všetky prihlášky a do 30. septembra vydá svoje stanovisko. O sídlach oboch agentúr rozhodnú ministri členských štátov na základe bodovacieho hlasovania v novembri tohto roku.