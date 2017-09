O Air Berlin sa zaujíma čínsky investor, firma medzitým opäť ruší lety

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 13. septembra (TASR) - O nesolventné nemecké aerolínie Air Berlin sa zaujíma čínska logistická spoločnosť. Podľa dnešného vydania nemeckého denníka Bild záujem prejavila čínska firma LinkGlobal Logistics.Podľa denníka čínska firma, ktorá prevádzkuje nemecké regionálne letisko Parchim, už koncom augusta v liste konkurznému správcovi spoločnosti Air Berlin uviedla, že má o aerolínie záujem. Ponuky musia záujemcovia podať do 15. septembra. Spoločnosť zároveň uviedla, že v prípade získania nemeckých aerolínií uvažuje o presunutí ich centrály práve do Parchimu na severovýchode Nemecka.Air Berlin podala žiadosť o ochranu pred veriteľmi v polovici augusta po tom, ako jej kľúčový akcionár Etihad Airways oznámil, že po rokoch strát už Air Berlin nebude ďalej dotovať. Veľké šance na získanie kľúčových aktív firmy má najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku Lufthansa. Záujem je nielen o lietadlá Air Berlin, ale aj o lukratívne vzletové a pristávacie pozície.Situáciu druhých najväčších aerolínií v Nemecku však v posledných dňoch skomplikovala "náhla choroba" pilotov. Pre nenastúpenie zhruba 200 pilotov do práce musela Air Berlin zrušiť v utorok (12.9.) vyše 100 letov, pričom zasiahnuté boli aj niektoré lety na kratšie vzdialenosti firmy Eurowings. Nízkonákladová spoločnosť Lufthansy si totiž od Air Berlin prenajíma vyše 30 lietadiel spolu s posádkou.Choroba pilotov pokračuje aj dnes. Aerolínie Air Berlin oznámili, že dnes zrušili 32 letov. Najviac sa rušenie dotklo letov Air Berlin z Berlína a Düsseldorfu. Podľa médií je za náhlym ochorením pilotov ich protest proti riešeniu situácie v Air Berlin a obavy o budúcnosť po tom, ako firma začala rušiť viaceré diaľkové lety.Letecká spoločnosť varovala, že rušenie letov vynútené krokmi pilotov ohrozuje jej rokovania s potenciálnymi investormi, čo nezvyšuje šance na udržanie čo najväčšieho počtu pracovných miest. Pilotov na návrat do práce vyzval aj nemecký minister dopravy Alexander Dobrindt. Ako uviedol, cestujúci by nemali byť zaťahovaní do sporov v aerolíniách.