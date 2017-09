O aktíva Air Berlin prejavil záujem aj nemecký podnikateľ A. Skora

Lietadlo Air Berlin. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 4. septembra (TASR) - O nesolventnú nemeckú leteckú spoločnosť Air Berlin prejavil záujem ďalší investor. Plány prevziať časť aktív aerolínií zverejnil dnes nemecký podnikateľ Alexander Skora, ktorý však uviedol, že uvažuje o prevzatí iba niektorých liniek do dovolenkových destinácií.Druhé najväčšie nemecké aerolínie Air Berlin podali žiadosť o ochranu pred veriteľmi v auguste po tom, ako ich kľúčový akcionár Etihad Airways odmietol po rokoch strát pokračovať vo financovaní spoločnosti. Teraz sa očakáva, že letecká spoločnosť bude rozdelená, pravdepodobne medzi viacero kupcov, pričom najväčší záujem bude o jej 140 lietadiel a lukratívne vzletové a pristávacie pozície v Nemecku.Skora, ktorý vlastní hostel v Berlíne a ktorý si v USA urobil pilotnú licenciu, pre agentúru Reuters uviedol, že uvažuje o podaní oficiálnej ponuky na prevzatie niektorých aktív Air Berlin. Najskôr si ale preštuduje účtovné knihy spoločnosti. V prípade, že sa rozhodne pre podanie ponuky, urobí tak v spolupráci s investormi z Izraela, Kanady a Spojených štátov. Podrobnosti však neuviedol.Ako dodal, spoločnosť Air Berlin by sa mala vrátiť k svojim koreňom prepravcu do dovolenkových destinácií. Diaľkové lety a viaceré európske destinácie by podľa Skoru mohli prevziať iné spoločnosti ako Lufthansa a britská easyJet. Okrem nich sa o aktíva Air Berlin zaujíma aj spoločnosť Condor, ktorá patrí cestovnej kancelárii Thomas Cook. Časť aktív, konkrétne aerolínie Niki, ktoré sú súčasťou Air Berlin, plánuje spätne odkúpiť bývalý pretekár Formule 1 Niki Lauda. Ten spoločnosť Niki založil v roku 2003.Naopak, írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair minulý týždeň oznámila, že ponuku na prevzatie aktív Air Berlin nepodá. Záujemcovia musia svoje ponuky podať do 15. septembra, pričom rozhodnutie o predaji Air Berlin by mohlo padnúť 21. septembra, teda tri dni pred konaním parlamentných volieb v Nemecku.