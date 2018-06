O Bera má záujem Sparta Praha, Trabzonspor za neho chce 2,5 milióna

Matúš Bero, archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 9. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero by mohol v novej sezóne obliekať dres Sparty Praha. Podľa denníka Sport prejavilo vedenie českého klubu záujem o 22-ročného stredopoliara, ktorý uplynulé dve sezóny pôsobil v Trabzonspore.Bero je v piatom mužstve minulého ročníka najvyššej tureckej súťaže viazaný ešte na dve sezóny, no zvažuje odchod z tímu. V Trabzonspore totiž pravidelne nehráva, navyše klub má finančné problémy.povedal pre Sport nemenovaný zdroj.Bero si za celú sezónu pripísal pätnásť štartov s jedným gólom v tureckej lige, štyrikrát nastúpil v domácom pohári. V reprezentačnej nominácii na duely proti Holandsku a Maroku figuroval medzi náhradníkmi.uviedol Bero nedávno na otvorení novej sezóny Školy futbalu na štadióne Domina v bratislavskej Trnávke.Trabzonspor údajne žiada za slovenského stredopoliara 2,5 milióna eur, čo je pre Spartu priveľa. Za rovnakú čiastku Bero do Turecka v roku 2016 odchádzal. Podľa denníka Sport má hráč aj ponuku na hosťovanie od holandského klubu Vitesse Arnhem.Sparta už podpísala zmluvu s ghanským útočníkom Benjaminom Tettehom, káder chce ešte vystužiť o pravého obrancu a stopéra.